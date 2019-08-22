Память, которую у нас не отнять: исторические кадры Ясско-Кишинёвской операции

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны. Смотрите в этой фотоленте исторические кадры, на котороых запечатлены некоторые моменты Ясско-Кишиневской операции.

Она роходила на территории Молдовы и Румынии в период с 20 по 29 августа 1944 года. Целью этого военного предприятия был разгром крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, освобождение Молдовы и вывод Румынии из войны. Обе эти цели были достигнуты.

В результате Ясско-Кишиневской операции на юго-востоке Европы практически рухнул фронт нацистской Германии. Гитлеру понадобилось более месяца для того, чтобы восстановить линию фронта.

Когда армия СССР перенесла войну за пределы своей границы на территорию союзника фашистской Германии — Румынию, когда судьба фашистской Германии была уже решена победами Красной Армии, союзники решили открыть второй фронт.

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