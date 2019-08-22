Молдова помнит этих героев - они погибли ради свободы страны

За освобождение Молдовы погибали люди, которые повторяли подвиг Александра Матросова - грудью бросались на вражескую амбразуру, чтобы обеспечить наступление своих товарищей, чтобы приблизить тот миг, когда молдавская земля будет избавлена от фашизма.

В субботу, 24 августа, Молдова отметит 75-летие освобождения от фашистских захватчиков. Именно в этот день страна стала поистине свободной, получила шанс на развитие и на построение справедливого общества, лишенного расовых и иных предрассудков.

Именно эта дата стала отправной точкой в построении той развитой социалистической Молдовы, о которой нередко вспоминают представители старшего поколения. Однако эта свобода досталась советским бойцам довольно горькой ценой. Наступательная Ясско-Кишиневская операция была одной из самых молниеносных, однако в ее ходе погибло порядка 14 тысяч воинов Красной Армии.

Подвиги, которые имели место в 20-х числах августа 1944 года на молдавской земле, действительно поражают. Советские бойцы, - представители десятков национальностей, - дрались за молдавскую землю яростно, понимали, что выйдут на государственную границу СССР, что общая, огромная Родины полностью избавляется от фашистской скверны.

Для советских солдат не было своей и чужой земли, они бились за то, чтобы мир навсегда освободился от "коричневой чумы", стал свободным, чтобы люди не боялись выходить на улицы только лишь по той причине, что "национальностью не вышли".

Одним из таких бойцов Красной Армии был Михаил Санников - простой русский парень. Он родился в 1921 году в Смоленске. В Красную Армию его призвали в июне 1941 года.

К августу 1944 года старший сержант Михаил Санников командовал отделением 127-й отдельной армейской штрафной ротой 46-й армии 2-го Украинского фронта.

В ночь с 19 на 20 августа 1944 года бойцы принимали активное участие в прорыве немецкой обороны с плацдарма на берегу Днестра. В битве за первую линию траншей Санников уничтожил вражеский пулеметный расчет и нейтрализовал 11 солдат неприятеля. Когда продвижение вперед застопорилось из-за немецкого дзота у села Талмазы Суворовского района (ныне район Штефан Водэ), Санников закрыл его амбразуру своим телом, ценой своей жизни обеспечив успешные действия подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за "образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками" старший сержант Михаил Санников посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награжден орденом Ленина.

Такой же подвиг в боях на подступах к селу Талмазы повторил боец этого же отделения Петр Банников. После того, как его товарищ ценой своей жизни заставил замолчать вражеский пулемет, Банников рванулся к другому оставшемуся ДОТу, также бросившись на амбразуру врага. За свой подвиг он был посмертно награжден Орденом Отечественной войны I степени.

Сегодня в Талмазах установлена памятная надгробная мемориальная доска, где сказано, что Петр Банников пал смертью храбрых за освобождение этого населенного пункта.

В архиве Русского военно-патриотического клуба есть уникальная фотография - боевые товарищи стоят рядом с погибшим Петром Банниковым после боя, после того, как его сняли с амбразуры. В этом фото - и боль, и благодарность одновременно.

Сегодня немногие бы вот так, самоотверженно были готовы отдать свои жизни за счастье Родины. Советские бойцы доказали свою бескомпромиссность в борьбе с врагом. Именно поэтому сегодня Молдова - свободная страна, имеющая будущее и шансы на развитие.

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