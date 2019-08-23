"Второй Сталинград" – как Молдову освобождали от фашизма

Ясско-Кишиневская операция, в результате которой территория Молдавии полностью была освобождена орт фашизма, стала одной из самых молниеносных и сокрушительных для врага.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik, Андрей Петрик. Освобождение Молдовы (75-летие этого события широко отмечают по всей республике в эти дни) показало всю мощь стратегической мысли военного командования Красной Армии, Второго и Третьего Украинских фронтов, в результате чего противник был повержен в кратчайшие сроки и понес значительные потери.

О последствиях нацистского режима и об освобождении нашей страны от фашизма, шла речь в ходе видеомоста с Москвой, который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова.

Фашисты потерпели крах, как под Сталинградом

Историки пришли к единому знаменателю в оценке Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции.

"Вторым Сталинградом" для немецких и румынских армий назвали они результат этого стратегического наступления Красной Армии.

"Я абсолютно солидарен с коллегами из Москвы, что, говоря иносказательно, правильно называть эту операцию "Ясско-Кишиневским "Сталинградом". В результате этой операции были вновь разгромлены 3-я и 4-я румынские армии, 6-я немецкая армия Паулюса, которую Гитлер восстановил в 1943 году, и куда вошли родственники или знакомые тех, кто погиб под Сталинградом. Нацисты назвали ее "армией мстителей". Однако здесь, на молдавской земле, ее постигла почти та же судьба", - рассказал историк, доктор философии Борис Шаповалов.

Более трехсот тысяч немецких солдат и офицеров (18 дивизий) попали в августе 1944-го года в "кишиневский котел" и были полностью разгромлены. Сложили свои головы в боях на молдавской земле порядка 78 тысяч румынских военнослужащих, сражавшихся на стороне немецких войск.

"Ясско-Кишиневская операция знаменита тем, что из 950-тысячной группировки немецких и румынских войск погибло или попало в плен более полумиллиона человек. Безвозвратные потери Красной Армии за 10 дней боев на днестровских плацдармах составили 12,5 тысяч человек – 1 процент от советской группировки на момент начала наступления", - уточнил Шаповалов.

Историк назвал это блистательным результатом подготовки Ясско-Кишиневской операции, отметив, что в 1944 году, в августе, советское командование наглядно продемонстрировало стратегическое превосходство над врагом, умение тактически просчитывать его логику, чего не хватало в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Врагу оставалось лишь отступать

Операция, благодаря которой Молдова стала свободной, планировалась и проводилась в условиях главенствования стратегической инициативы Красной Армии на советско-германском фронте. Об этом заявил старший научный сотрудник НИИ Военной истории при Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Борис Найденко.

"Когда в 1943 году состоялись известные всем победы под Сталинградом, на Курской дуге, они ознаменовали коренной перелом в ВОВ. После того, как на Тегеранской конференции мировые державы договорились об открытии второго фронта в Европе, в середине 1944 года Ясско-Кишиневская операция планировалась в условиях стратегического преимущества и была блистательно проведена", - уточнил Найденко.

По словам историка, именно с проведением Ясско-Кишиневской операции странам, входящим в антигитлеровскую коалицию, стало совершенно очевидно, что конец всей Второй мировой войны предопределен.

"Эта операция является одной из наиболее выдающихся операций Красной Армии. Она была достаточно скоротечной и характеризовалась искусным выбором направлений главных ударов. Ставка Верховного главнокомандования и штабы 2-го и 3-го Украинских фронтов настолько скрытно подготовили направление главных ударов, что враг был застигнут врасплох", - подчеркнул Найденко.

Кроме стратегического доминирования над врагом, у советской стороны перед началом операции был большой численный перевес. В среднем, в личном составе армий, советские войска превышали немецко-румынские в 6 раз, в артиллерии - в 8 раз, в танках и САУ – в 6 раз, в самолетах – в 3 раза.

Последствия зверств фашистов

После освобождения республики от фашистских войск последствия зверств, творившихся нацистами на молдавской земле, были поистине ужасающими. Сотни тысяч уничтоженных в гетто евреев и цыган, тысячи замученных в концлагерях, тысячи расстрелянных или угнанных в трудовое рабство в Германию. Об этом сообщил член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский. Он также сообщил, что Министерство обороны России представило десятки соответствующих рассекреченных документов. Касающихся Ясско-Кишиневской операции.

Так, среди представленных документов есть донесение ЦК ВКП (б) Молдавской ССР в Политуправление 2-го Украинского фронта от 2 мая 1944 года о зверствах фашистов в Тирасполе. В нем говорится: "При вскрытии установлено: могила имеет вид окопной траншеи. По приблизительным подсчетам и по показаниям местных жителей общее число расстрелянных и зарытых в могиле советских граждан – свыше 1000 человек".

"По завершению окружения кишиневской группировки противника, маршал Родион Малиновский написал главнокомандующему Иосифу Сталину соответствующий доклад, копия которого рассекречена, наравне с десятками других документов времен ВОВ", - сообщил Могилевский.

По его словам, сегодня с уникальными документами можно ознакомиться открытом доступе, чтобы понять, какой ценой Молдова становилась свободной.

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