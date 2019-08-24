В Кишиневе состоялась премьера фильма об освобождении Молдовы - видео

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Глава государства Игорь Додон побывал на премьере фильма "Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы". Документальная картина была снята под патронатом президента страны и приурочена к 75-летию освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.

С волнением историческую ленту об истории родного края смотрели все собравшиеся в зале - ветераны войны, историки, родные героев, освобождавших Молдавию, депутаты, журналисты, представители общественных организаций.

"Ясско-Кишиневская операция" - это очередной фильм проекта "История Молдовы". Премьера работы приучена к 75-летию освобождения от фашистских захватчиков. Съемочная группа работала в Молдове, Германии, Румынии, России. Авторы беседовали с участниками событий и ведущими исследователями войны и ее последствий. Это история стран и отдельных людей, рассказанная от первого лица.

"Отмечу, что Ясско-Кишиневская операция, считается одной из самых успешных наступательных операций Великой Отечественной и Второй Мировой войн. Мы должны помнить героев, сохранить и передать нашим детям правду о тех событиях", - написал глава государства.

Фильм будет показан также на телеканалах Молдовы, во время мероприятий на Шерпенском плацдарме.

Как и предыдущие серии "Истории Молдовы", он находится в свободном доступе в интернете, посмотреть документальную картину может каждый желающий.

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