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Sergueï Choïgou

Шойгу передал Молдове рассекреченные документы Минобороны России

© Sputnik / Evgeny Biyatov
Молдова: 75 лет мира и свободы
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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду, что память об освобождении от нацизма и фашизма и победе сохранят и последующие поколения.

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу передал главе республики Игорю Додону рассекреченные оборонным ведомством документы по освобождению Молдовы от нацистов в 1944 году. 

Ясско-Кишинёвская операция
© Sputnik / Владимир Гальперин
Сергей Шойгу передал Павлу Войку боевые знамена воинов, освободивших Молдову

На днях Минобороны запустило медиапроект, где опубликованы справки, боевые донесения, приказы, материалы фронтовых газет с информацией, касающиеся Молдовы.

Шойгу отметил, что передал подлинные документы тех лет.

"Они свидетельствуют о том, что происходило в Молдавии тогда", - сказал российский министр.

Он подчеркнул, что память о победе и освобождении от нацизма и фашизма  будет передана следующим поколениям.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше героев, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни ветераны... Sputnik Молдова запустил специальный мультимедийный проект Молдова:75 лет свободы и мира. Именно для того, чтобы сохранить память об освободителях, и чтобы сохранить историю, факты для последующих поколений!

Молдова: 75 лет мира и свободы" - спецпроект Sputnik

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