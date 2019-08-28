На стены зданий Кишинева вернулись исторические надписи 75-летней давности

"Автографами Победы" и символами мира на молдавской земле можно назвать надписи, оставленные саперами Красной Армии в далеком августе 1944 года.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Сразу после того, как граждане страны отметили 75-летие освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, в Кишиневе восстановили "автографы" советских саперов, осматривавших здания в центре Кишинева спустя несколько дней после того, как последний фашистский солдат был выгнан бойцами Красной Армии из города.

27 августа в Кишиневе завершился очередной этап проекта "Осмотрено. Мин нет". Русский историко-патриотический клуб и поисковый отряд "Август" объявили его 5 лет назад, к 70-й годовщине освобождения Кишинева от фашистских захватчиков.

Понадобилось целая пятилетка, чтобы провести проект в жизнь и завершить начатое. В рамках проекта общественники предложили примэрии муниципия Кишинев увековечить и сохранить для потомков исторические надписи. До 70-й годовщины освобождения, в 2014 году, дожило лишь 10 таких надписей.

Все они, без исключения, нуждались в реставрации, порой частичной, а иногда и полной. После реставрации надписи предлагалось покрыть стеклом, защищенным антивандальной пленкой. Партнерами проекта выступил Российский центр науки и культуры, а в рамках празднования 75-й годовщины освобождения помощь оказала администрация президента Молдовы.

Непосредственно восстановлением надписей занялись художники проекта "Chișinău is me". Все эти годы ушли у общественников на согласование с органами местной власти вопроса восстановления "автографов Победы". Также немало времени занял писк аутентичной краски, которой в далеком 1944-м "расписывались" бойцы на стенах молдавской столицы, стоявшей тогда в руинах.

Сегодня, спустя 75 лет, мы знаем о судьбе выживших лейтенанта Кирилла Болтрамюка, прошедшего всю войну и вернувшегося в родную Шепетовку, лейтенанта Николая Симонова, уроженца Татарской АССР, кавалера двух боевых орденов, лейтенанта Петра Гуркина, погибшего в мае 1945-го в Берлине.

Решением городского совета муниципия Кишинев от 19 декабря 2016 года надписи, оставленные советскими офицерами-саперами при разминировании города в августе-сентябре 1944-го года, были признаны историческим достоянием города и получили защиту государства.

Спустя 75 лет, "автографы" героев-освободителей были торжественно отрыты для жителей и гостей столицы. В церемонии приняли участие глава представительства Россотрудничества Михаил Давыдов, председатель общественной организации "Кадетское братство" Сергей Назаренко, поисковики Русского историко-патриотического клуба и поискового отряда "Август".

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