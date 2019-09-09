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Мемориальный комплекс Шерпенский плацдарм, архивное фото.

Молдавская земля хранит свидетельства цены, заплаченной за свободу - фото

© Sputnik / Rodion Proca
Молдова: 75 лет мира и свободы
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Работа молдавских поисковиков - тяжелая, но благородная: ежемесячно они возвращают истории забытые имена, еженедельно находят в молдавской земле предметы, которые напоминают о том, какими жертвами было оплачено освобождение от фашистов.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Солдатская отвага и честь - именно они приближали Великую Победу в годы Великой Отечественной войны, именно с ними шли в свой последний бой советские солдаты, навечно полегшие в землю, чтобы другие жили и радовались, имели право на свободу, на честь называться людьми, а не рабами. 

Молдавские поисковики - представители Русского военно-исторического клуба и члены отряда "Август" ежемесячно и еженедельно находят в земле Молдовы напоминания о том, каким страшным и бескомпромиссным был бой с врагом, каких усилий стоило советским бойцам освобождение каждой пяди, каждого метра земли.

Минувшее воскресенье не стало днем, в который поисковики отдыхали. Они провели очередной выезд на один из Днестровских плацдармов. Неучтенных воинских захоронений и останков погибших солдат Красной армии обнаружено не было.

Лишь четыре солдатские каски и котелок, ржавые ящики от патронов - следы проходившей здесь 75 лет назад битвы. Среди всего фронтового железа каска для поисковика имеет особое значение. Очень часто рядом с каской лежит и ее земной носитель - солдат Красной армии, отдавший свою жизнь за Родину.

Поэтому при обнаружении стального шлема сердце поисковика начинает биться чаще, в надежде отыскать погибшего героя. В этот раз все четыре каски оказались бесхозными, оставшимися в ячейках и окопах.

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Теги:
история, прошлое, Молдова, земля, память, ВОВ


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