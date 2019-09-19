75 лет земля Молдовы хранила тайну этих людей - находка в селе Гура Быкулуй

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Еще сотни солдат Великой Отечественной войны лежат в молдавской земле - сотни прервавшихся судеб, неоконченных повестей жизни. Миллионы слез, выплаканных матерями, женами и сестрами.

Многие из них нашли свое последнее пристанище на молдавской земле там, где их застала пуля, где осколок от разорвавшейся мины прервал молодую жизнь.

В адрес поисковых организаций Республики Молдова поступил звонок от владельца сельскохозяйственных угодий у села Гура Быкулуй Новоаненского района. По его словам, при вспашке поля тракторист вывернул плугом на поверхность человеческие кости. Сельскохозяйственные работы на месте обнаружения были приостановлены.

Молдавские поисковики, с которыми связался корреспондент Sputnik Молдова, сообщили, что в течении года им часто поступают сигналы от людей, ведущих полевые работы, однако этот выезд оказался особенным, ведь на месте было обнаружено братское захоронение советских солдат.

"В таких случаях поисковая экспедиция превращается в поисково-спасательную. Но если к обычному поисковому выезду мы готовимся загодя, за несколько дней, собираем и оповещаем товарищей, готовим транспорт и инструмент, запасаем еду и воду, то на спасательную экспедицию приходится мчаться как можно скорее. Ребята бросают работу, срываются и едут", - рассказал в комментарии для Sputnik Молдова руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Так вышло и в этот раз. Трое поисковиков отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба прибыли на место уже в 8 утра. С первых минут стало ясно, что работы предстоит много: трактор зацепил братское захоронение времен Великой Отечественной войны.

К обеду из Кишинева приехали еще трое поисковиков, а также, по просьбе поисковых организаций, пятеро военнослужащих Миротворческого контингента из Зоны безопасности. Поисковые работы продолжались без перерыва на обед до восьми часов вечера. Целый день работы под еще не ослабевающим солнцем, без единого облачка на небе.

Останки 19 солдат Красной армии, 19 неизвестных героев Великой Отечественной войны были обнаружены в этот сентябрьский день. Среди нехитрого солдатского скарба – часы, монеты, мундштуки, бритвы, остатки мыла, ложки, кружки и котелки и, к сожалению, ничего, что могло бы подсказать поисковикам о том, кем были эти солдаты, как их звали, где они жили.

На одном из бойцов поисковики обнаружили солдатские резиновые лапти - те самые, которые бойцы делали из покрышек.

Все эти ребята пали в ходе штурма Варницкого плацдарма весной далекого 44-го, все они - так и останутся неизвестными героями той страшной войны, того боя, благодаря которому наша Родина стала свободной от самого большого зла на земле - фашизма.

75 лет лежали они в братской могиле, над ними колосилась пшеница, как символ новой, мирной, неголодной и счастливой жизни, которую они так и не увидели, но за которую так яростно и самоотверженно сражались...

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK