"Наши герои": школьники написали о фронтовиках, подпольщиках и Кутузове

Молдова активнее других стран участвовала в международном конкурсе Россотрудничества, в знаменитый лагерь "Артек" защищать свои работы поедет шестеро школьников.

Оргкомитет международного конкурса "Наши герои", организованного агентством Россотрудничество и движением "Сделаем вместе!", назвал финалистов.

Всего свои работы на суд жюри отправили около 13 тысяч учеников 7-10 классов из 11 стран. В финал прошли работы 34 старшеклассника. Все они приглашены на 12-ю смену в знаменитый детский лагерь "Артек", которая пройдет с 16 октября по 7 ноября.

От Молдовы в финал прошли шесть участников, география обширна – от Кишинева и Бендер до сел Хрустовая и Чишмикиой.

Герои-ветераны

Ученица Кишиневского теоретического лицея им. Михай Греку Елизавета Клепикова в своей работе рассказала о фронтовике Павле Гладкове, который в годы Великой Отечественной войны был командиром батареи 37-мм зенитных орудий 80-го зенитного артиллерийского полка.

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"Вся его жизнь – подвиг. Когда остался сиротой в 12 лет и, выучившись, стал отличным специалистом. Когда мечтал попасть на фронт, чтобы бить фашистов, когда участвовал в Сталинградской битве и в битве под Курском, когда его, молодого офицера, старики-подчиненные назвали "наш спаситель", уже после Победы, когда кипа документов в нагрудном кармане и гвардейский значок спасли жизнь Павлу Васильевичу во время битвы на Курской дуге. Когда в 2018 году он вместе с супругой отметил 70-летие совместной жизни", - написала о своем герое Елизавета.

Дарья Горохова из Бендерской средней общеобразовательной школы №15 рассказала о своем прадеде Владлене Киршине, который ушел на фронт добровольцев в 1943 году.

"Владлена Киршина наградили орденом Славы 3-й степени и орденом Красной Звезды, 6 мая 2012 года он получил медаль "За отвагу", в 2005 году было присвоено звание гвардии майор, в 2008 году – гвардии подполковник запаса, - гордится своим прадедом Дарья Горохова.

Бесстрашные подпольщики

О ветеране Великой Отечественной войны Василии Деркаче рассказал в своей работе учащийся гимназии села Чишмикиой Сергей Петиш. Его герой в 13 лет стал активистом комсомольского подполья в тылу врага, в 15 лет пулеметчиком партизанского отряда, затем бойцом Красной Армии. Свой боевой путь Василий Деркач начинал на территории Житомирской области Украинской ССР.

"Как-то в село Приветов со стороны станции Печановка пожаловали гости: это были бандеровцы-националисты, человек пятнадцать. Все на велосипедах. Собрали народ с целью агитировать за вступление в свою "спилку" (союз) - ясно бандеровскую. Ночью Вася пробрался во двор, где стояли велосипеды, поколол шины, отвязал два пакета, притороченные к багажнику. В огороде развернул, а там националистические листовки", - привел один из эпизодов партизанской работы Василия Деркача школьник Сергей.

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Или вот еще одна история о работе подпольщика: "В январе 43-го Вася получил задание сходить с разведывательной целью в села Коростки и в Новую Черторию. Он все разузнал, и под покровом ночи вернулся домой. Вдруг залаяла собака. Полиция! Васька выскочил в сенцы, стал за дверь. Трое полицаев ворвались в хату. Они скрутили парня, связали, избили и его, и деда, и сонных братишку с сестренкой, выволокли Ваську во двор, бросили в сани, как мешок и повезли в управу…".

Но обошлось. Уже в мирное время Василий Деркач основал историко-краеведческий музей села Чишмикиой, чья коллекция стала основой для будущего музейного комплекса. Под его руководством в 1988 году в средней школе был открыт музей, а в 1999 году экспонаты музея перенесли в здание Дома Культуры, где они находятся и сегодня, отметил Сергей Петиш.

Ученица Общеобразовательной школы села Хрустовая 15-летняя Елизавета Богорош также посвятила свою работу подпольщику, земляку Якову Кучерову, чей Дом-музей открыт в ее селе.

"Кучеров создал Каменскую подпольную организацию, и руководил ею во время всей немецко-румынской оккупации в годы Великой Отечественной войны", - написала она.

Но в отличие от Василия Деркача осенью 1943 года он был арестован вместе с другими членами подполья, и казнен. За мужество и отвагу Кучеров был награжден Орденом Отечественной войны I степени посмертно.

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Учащаяся Слободзейского теоретического лицея-комплекса им. П. К. Спельник Мария Спиваченко в своей работе рассказала о руководительнице клуба "Ветеран" города Слободзея. Елене Свищевой, которая, "несмотря на преклонный возраст, активно участвует в общественной жизни города Слободзея и Слободзейского района. Вместе с клубом "Ветеран" посещает одиноких пенсионеров, инвалидов и участников Великой Отечественной войны на дому. Оказывает им посильную помощь и психологическую поддержку".

Сам напишу книгу о Кутузове

А вот 12-летний ученик Днестровской средней школы №1 Михаил Комаров выбрал в свои герои русского полководца Михаила Кутузова.

"Впервые Михаил Илларионович оказался на берегах Днестра в 1791 году. Здесь по Ясскому мирному договору в пограничном городке Дубоссары должен был состояться размен послов: из Дубоссар в Константинополь направлялся назначенный послом Кутузов, а турецкий посол – в Петербург", - указал в своей работе Михаил.

В следующий раз "к нашим родным местам" Кутузов ехал уже в 1811 году, отметил школьник.

"Я с удивлением читал о первых действиях Кутузова по прибытию в Дунайскую армию. Здесь проявилось сочетание военного таланта полководца и его уважение к местному мирному населению", - добавил Комаров.

Михаил Комаров уверен, что в ближайшее время должна появиться книга "Великие миротворцы", первые страницы которой будут посвящены Кутузову.

"Но если этого не произойдет, я сам когда-нибудь напишу такую книгу, я верю в это", - отметил участник конкурса.

Эти работы представители Молдовы и будут защищать в Крыму 4 ноября в знаменитом детском лагере "Артек".

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