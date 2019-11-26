Горсти молдавской земли лягут в основание храма в России - подробности

Несколько горстей молдавской земли, где в 1941-м и 1944-м годах шли самые кровопролитные бои в ходе Великой Отечественной войны, будут заложены в основание храма, который возводят в Подмосковье в честь 75-й годовщины Победы.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Международная мемориальная акция "Дороги памяти", посвященная увековечению подвига воинов, павших в борьбе с фашизмом, проходитт в ноябре во многих странах Европы. В ее рамках на местах кровопролитных боев и на воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны производят торжественный забор земли, которую в специально изготовленных капсулах передадут в Россию и заложат в фундамент строящегося Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном музейном парке "Патриот". Открытие собора приурочено к 75-летию Великой Победы.

На мемориальном комплексе "Виктория" у села Леушены Хынчештского района состоялась очередная акция "Дороги Памяти", приуроченная к грядущему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Священная земля была собрана в гильзы с места, объединившего в себе подвиг защитников 1941 года и освободителей 1944 года.

В июне 1941-го здесь, на высоте у государственной границы, оборону держала 95-я Молдавская стрелковая дивизия. Многие ее бойцы пали в первых боях с фашисткими захватчиками, сражаясь до последнего дыхания. В августе 1944-го здесь, у Леушен, сомкнулись клещи одного из величайших окружений в истории войн - войска 2-го и 3-го Украинских фронтов замкнули кольцо вокруг немецкой группы армий "Южная Украина" и полностью освободили Молдавию от фашизма.

В честь этих знаменательных событий на высоком холме был открыт в 1969 году мемориальный комплекс "Виктория". Венчает его боевая машина - танк Т-34, одним из первых вырвавшийся к границе с Румынией и затонувший вследствие подрыва моста вражескими войсками.

Экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Николая Ольшанникова чудом уцелел, а боевую машину подняли со дна реки лишь спустя более двух десятилетий после окончания войны.

В акции "Дороги памяти" приняли участие представители военного атташата Посольства Российской Федерации в РМ полковник Алексей Макаров и майор Евгений Трунов, атташе Посольства РФ в РМ Александра Абрамова, руководитель Русского историко-патриотического клуба, глава Национального Координационного Комитета "Победа" Алексей Петрович, примар села Леушены Георгий Георгиу.

В далекие и огненные военные годы советские бойцы знали, какой ценой достается освобождение каждой пяди родной земли. Сегодня символично, что и горсти этой земли из Молдовы лягут в основание нового православного собора, как память о тех, кто навсегда остался на тех далеких рубежах, кто своей жизнью обеспечил право на мир и свободу грядущим поколениям.

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