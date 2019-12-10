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"День Героев Отечества" в Тирасполе: важно, чтобы история не забывалась

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Традиционно в "День Героев Отечества" участники движения "Волонтеры Победы" выходят на улицы, площади и скверы, названные в честь Героев Советского Союза и России, и раздают прохожим листовки в виде фронтовых писем-треугольников с информацией о герое.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Участники общественного движения "Волонтеры Победы Приднестровья" присоединились ко Всероссийской акции "День Героев Отечества": в Тирасполе рассказали историю героя Героя Советского Союза,почетного гражданина города Владимира Александровича Бочковского.

Традиционно в "День Героев Отечества" участники движения "Волонтеры Победы" выходят на улицы, площади и скверы, названные в честь Героев Советского Союза и России, и раздают прохожим листовки в виде фронтовых писем-треугольников с информацией о герое, в честь которого названо это место.

В Тирасполе "Волонтеры Победы Приднестровья" раздавали солдатские письма-треугольники с биографией и историей боевого пути Героя Советского Союза, известнейшего танкового аса времен Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Владимира Александровича Бочковского.

"В День Героев Отечества, мы решили напомнить горожанам об известном тираспольчанине-герое Владимире Александровиче Бочковском. Эта акция призвана еще раз отметить, что нам есть кого помнить, кем гордиться, на кого равняться", – отметил координатор движения "Волонтеров Победы Приднестровья" Евгений Назаренко.
Волонтеры Победы: наш долг сохранять историческую память о ВОВ
© Sputnik / Vladimir Polusatov
"Волонтеры Победы": наш долг сохранять историческую память о ВОВ

Акция прошла в переулке Бочковского, у дома, где родился и жил герой Советского Союза, а также у школы, где он учился.

"Такая акция важна и необходима именно для молодежи. Ведь многие молодые люди ничего не знают о героях родного края и мало интересуются историей. А "Волонтеры Победы" уделяют теме войны 1941-1945 годов особое внимание. Своими мероприятиями популяризируют историю Отечества", – заявила участница движения "Волонтеры Победы" Анастасия Маракуца.

В рамках акции в Тирасполе активисты раздали более ста листовок в форме писем-треугольников.

"В этот день "Волонтеры Победы" еще раз говорят "Спасибо!" всем, кто совершил подвиг во имя Родины. Для нас значимо, чтобы имена и истории героев Великой Отечественной войны не забывались", – подчеркнула куратор направления "Наши победы" движения "Волонтеры Победы Приднестровья" Дарья Типа.

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