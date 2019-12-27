13:48 27 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Часовня на Мемориале славы города Тирасполь, вечный огонь

В Приднестровье восстанавливают памятники героям Великой Отечественной войны

© Sputnik / Irina Leahova
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (355)
37 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2834/96/28349667.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20191227/28681548/v-pridnestrove-vosstanavlivayut-pamyatniki-geroyam-velikoy-otechestvennoy-voyny.html

В приднестровском регионе активно готовятся к юбилейной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ТИРАСПОЛЬ, 27 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские парламентарии внесли изменения в целевую программу, которая направлена на сохранение и восстановление памятников на территории региона. Эти изменения касаются тех памятников, которые надо подготовить к 75-летию Великой Победы.

"В Приднестровье очень почтительно относятся к нашему наследию, в том числе и к памятникам, которые есть на территории региона. Памятники поддерживаются и в плане финансирования, и в плане приведения их в нормальное состояние", – отметил председатель Комитета по образованию, науке и культуре Михаил Бурла.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин высказался по поводу празднования 75-летия Победы в ВОВ
Как рассказали в законодательном собрании, изменения в закон об утверждении целевой программы на 2019–2021 годы по сохранению недвижимых объектов культурного наследия Приднестровья, требующих неотложного ремонта, был разработан для эффективного использования средств.

Законопроектом предусмотрен перенос сроков на 2020 год проведения ремонтно-восстановительных работ и плановых лимитов финансирования на объекте "Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" в поселке Карманово.

В законодательной инициативе также предложено исключить из перечня объектов работы по частичному ремонту скульптуры солдата в селе Гыртоп .

"Эти работы были уже проведены Советом народных депутатов Григориопольского района по муниципальной программе исполнения наказов избирателей", - объясняют законодатели.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Наследники великой Победы (355)

По теме

Они первыми погибали за Молдову - на границе страны обновили памятник героям
Слезы память не сотрут - ушла из жизни одна из тех, кто принес мир Молдове
Теги:
Герои Советского Союза, герои Великой Отечественной войны, памятники советским солдатам, сохранение памятников, памятники, "Великая Победа, добытая единством", Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, Великая Победа, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
#СпутникСила: Захарова и журналисты выступили в защиту Sputnik Эстония
Журналисты телеканала Россия 24 поддержали Sputnik Эстония. Спасибо, коллеги!
Солидарность со Sputnik Эстония выразили журналисты телеканала "Россия 24"
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться