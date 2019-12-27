В Приднестровье восстанавливают памятники героям Великой Отечественной войны

В приднестровском регионе активно готовятся к юбилейной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ТИРАСПОЛЬ, 27 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские парламентарии внесли изменения в целевую программу, которая направлена на сохранение и восстановление памятников на территории региона. Эти изменения касаются тех памятников, которые надо подготовить к 75-летию Великой Победы.

"В Приднестровье очень почтительно относятся к нашему наследию, в том числе и к памятникам, которые есть на территории региона. Памятники поддерживаются и в плане финансирования, и в плане приведения их в нормальное состояние", – отметил председатель Комитета по образованию, науке и культуре Михаил Бурла.

Как рассказали в законодательном собрании, изменения в закон об утверждении целевой программы на 2019–2021 годы по сохранению недвижимых объектов культурного наследия Приднестровья, требующих неотложного ремонта, был разработан для эффективного использования средств.

Законопроектом предусмотрен перенос сроков на 2020 год проведения ремонтно-восстановительных работ и плановых лимитов финансирования на объекте "Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" в поселке Карманово.

В законодательной инициативе также предложено исключить из перечня объектов работы по частичному ремонту скульптуры солдата в селе Гыртоп .

"Эти работы были уже проведены Советом народных депутатов Григориопольского района по муниципальной программе исполнения наказов избирателей", - объясняют законодатели.

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