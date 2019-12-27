В Приднестровье восстанавливают памятники героям Великой Отечественной войны

ТИРАСПОЛЬ, 27 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские парламентарии внесли изменения в целевую программу, которая направлена на сохранение и восстановление памятников на территории региона. Эти изменения касаются тех памятников, которые надо подготовить к 75-летию Великой Победы.
"В Приднестровье очень почтительно относятся к нашему наследию, в том числе и к памятникам, которые есть на территории региона. Памятники поддерживаются и в плане финансирования, и в плане приведения их в нормальное состояние", – отметил председатель Комитета по образованию, науке и культуре Михаил Бурла.
Законопроектом предусмотрен перенос сроков на 2020 год проведения ремонтно-восстановительных работ и плановых лимитов финансирования на объекте "Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" в поселке Карманово.
В законодательной инициативе также предложено исключить из перечня объектов работы по частичному ремонту скульптуры солдата в селе Гыртоп .
"Эти работы были уже проведены Советом народных депутатов Григориопольского района по муниципальной программе исполнения наказов избирателей", - объясняют законодатели.
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