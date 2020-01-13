К 75-летию Великой Победы в Кишиневе стартовал проект "Я – волонтер"

Глава представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов обратил внимание на важность проведения подобных проектов в год 75-летия Великой Победы.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В Кишиневе стартовал проект "Я – волонтер", который реализуется организацией Tinerii iubesc Moldova ("Молодежь любит Молдову") при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове.

Как пояснили в Российском центре науки и культуры, в этом году акция направлена на привлечение внимания учащейся молодежи к проблемам социально-уязвимых слоев населения, в первую очередь, ветеранов Великой Отечественной войны.

"В проекте задействованы ученики старших классов более 25 лицеев Кишинева. Ребята распределены на пять команд, каждой из которых предстоит под руководством старосты заявить о себе как о сплоченной группе добровольцев и проявить свои лидерские качества", - отметили в РЦНК.

© Photo : Пресс-служба РЦНК Презентация проекта "Я - волонтер"

Глава представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов обратил внимание на важность проведения подобных проектов в год 75-летия Великой Победы.

Такого рода деятельность, по его мнению, способствует самореализации молодежи, предоставляет ей возможность получить новые знания и опыт, почувствовать себя социально значимыми и полезными обществу.

© Photo : Пресс-служба РЦНК Глава представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов

Давыдов отметил, что наиболее проявившие себя участники проекта "Я волонтер" будут вознаграждены представительством Россотрудничества культурно-просветительской поездкой "Здравствуй, Россия" в Москву и Санкт-Петербург, а также другими поощрительными призами.

Лидеры организации Tinerii iubesc Moldova рассказали ребятам о своей работе, о проводимых образовательных, культурных и спортивных акциях, об участии в различных форумах и др.

Проект "Я – волонтер" - это не разовое мероприятие, а серия благотворительных инициатив, включающих встречи с интересными людьми, проведение концертов, сборов, ярмарок, а также посещение детских домов со специальной программой, индивидуальную помощь пожилым одиноким людям, поездки в приюты для бездомных животных и многое другое. В результате формируется молодежная площадка для развития гражданского самосознания, эмпатии и альтруизма.

Акция пройдет с января по апрель 2020 года. Организаторы обещают продолжить проект в новом учебном году в других населенных пунктах республики.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK