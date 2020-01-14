Твиты Победы: RT запускает проект об истории Великой Отечественной войны

Пять онлайн-платформ позволят по-новому прочувствовать один из самых острых моментов истории, определяющий нашу жизнь до сих пор — даже спустя 75 лет.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Телеканал RT запустит проект #СтраницыПобеды, который расскажет историю Великой Отечественной войны на пяти платформах в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.

"К 75-летию окончания одной из самых страшных войн важно и нужно попробовать поговорить о наследии Великой Отечественной на языке современных медиа. #СтраницыПобеды ― это эмоциональные истории людей, это проект-посвящение, это проект, в который каждый из его авторов вложил частичку себя", ― рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.

#ТвитыПобеды

Пользователи Twitter смогут следить за событиями последних месяцев 1945 года в режиме "реального времени", как если бы участники тех событий вели свои микроблоги.

#Малиновский45 Сегодня наши войска в Будапеште силами 30-го армейского корпуса начали генеральный штурм вокзала Ракошрендезё. Гарнизон вокзала был вооружён большим количеством пулемётов и огнемётов, его поддерживали огнём несколько танков, но это им не помогло. Вокзал взят. pic.twitter.com/wdqEJfwhNB — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 9, 2020

Проект #СтраницыПобеды

Проект #СтраницыПобеды

Проект #СтраницыПобеды

Проект #СтраницыПобеды 1 / 4 Проект #СтраницыПобеды

#ПисьмаПобеды

В Instagram отрывки из множества писем военного времени сложатся в "Бесконечное письмо".

#ЭкспозицияПобеды

На Facebook художники, работающие в сфере digital art, при помощи VR, 3D, колоризаций и других технологий представят свое видение плакатов и рисунков тех времен.

#ЗвукПобеды

Также наследие Великой Отечественной войны обсудит ведущая авторского подкаста Аня Федорова. Следить за подкастом можно будет на нескольких платформах, в том числе и во "ВКонтакте".

#АзбукаПобеды

На YouTube появится документальный фильм "Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага".