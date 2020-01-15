Что нового в Приднестровье планируют на празднование 75-летия Великой Победы

К разработке программы в регионе приступили еще в 2019 году сразу после того, как отметили 9 мая. Сейчас стали известны детали празднования юбилейной даты.

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. В программе празднования Приднестровья 75-летия Победы над нацизмом появились новые детали. Их обсуждали на совещании представители различных органов власти под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Несмотря на то, что юбилейный год только стартовал, подготовка к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне активно ведется. К планированию приступили в прошлом году", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Красносельский призвал к тесному взаимодействию властей на всех уровнях, отметив, что в объединенном графике значится на сегодняшний день свыше семи сотен пунктов, имеющих отношение к празднованию Дня Победы.

Реконструкция боя и парад

В план мероприятий входит ставшая традиционной реконструкция боя. Место, где развернется историческая инсценировка, остается прежним – центральный пляж в городе Тирасполе. По задумке авторов, советские войска будут форсировать Днепр, роль которого в постановке исполнит Днестр.

Особенностью юбилейного года станет использование в реконструкции тяжелой боевой техники образца времен Великой Отечественной войны. Население заблаговременно оповестят о звуковом сопровождении мероприятия.

Та же техника – боевые машины и орудия – будут задействованы и в военном параде. В 2020 году участие в нем впервые примут юнармейцы.

"Необходимо создать условия для того, чтобы зрителями парада смогли стать как можно больше приднестровцев и гостей. Для этого предстоит изменить схему размещения граждан, дав им возможность находиться в непосредственной близости к месту передвижения парадных расчетов и техники", - отметил Красносельский.

Новшеством той части праздничных мероприятий, что традиционно проводят на площадке Ограниченной группы российских войск (ОГРВ), станет выступление духовых оркестров. Программа, которая объединит многие коллективы региона, предварит основной концерт.

Книги и плакаты как пособия по истории ВОВ

Особое внимание в преддверии праздников уделяется печатной продукции. Тиражом 1000 экземпляров выпущены комплекты из пяти плакатов, на каждом из которых отражены наступательные и оборонительные операции 1941, 1942, 1943, 1944 и 1945 годов. Наборы будут доставлены во все учебные заведения, а также министерства, ведомства, воинские подразделения как подручное учебное пособие по истории Великой отечественной войны.

Аналогично оформленная информация будет размещена на стендах в центральной части городов региона. Готовятся к печати также тематические книги. В изданиях будет отражена не только информация о событиях 1941-1945 годов и ветеранах ВОВ, но и материалы, собранные в ходе проведения конкурса эссе "Имя Победы", и наиболее интересные статьи, опубликованные в СМИ под рубриками, посвященными Дню Победы.

Также центробанк выпустит серию монет "Города-герои Советского Союза". Появятся к 9 Мая и новые марки.

Для ветеранов ушедших и живых

В Приднестровье давно ведутся работы по уходу за местами захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. За каждым закреплено учебное заведение. За состоянием памятников поручено следить отдельным хозяйствующим субъектам.

"Такое "закрепление" не может быть навязано. Это – право и почетная привилегия", - подчеркнул Красносельский.

Каждому из ныне живущих ветеранов будут вручены от госстурктур ценные подарки. Планируется также, что в организационно-подготовительную работу к 75-летию Победы максимально вовлекут и ветеранские организации.

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