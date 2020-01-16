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Празднование Дня Победы в Кишиневе. Архивное фото

Додон рассказал, как Молдова будет праздновать 75-летие Великой Победы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
Наследники великой Победы (357)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200116/28880291/dodon-rasskazal-kak-moldova-budet-prazdnovat-75-letie-velikoy-pobedy.html

Капитальная реконструкция столичного мемориала воинской славы "Вечность", участие президент республики и парадного расчета в параде 9 мая в Москве, выставки, издание книг, организация фестивалей и многое другое - Молдова масштабно отметит 75-летие Победы.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел первое заседание рабочей группы по организации и проведению мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Обсудили программу проведения масштабных мероприятий под патронатом главы государства. В частности, при поддержке правительства Молдовы планируется капитальная реконструкция столичного мемориала воинской славы "Вечность". Будет составлен перечень всех объектов воинской славы, нуждающихся в восстановлении",- написал Додон в Facebook.

Кроме того, по словам главы республики, в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве примет участие и парадный расчет из Молдовы.

"Напомню, что по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина я также буду присутствовать на торжественном мероприятии в российской столице", - сказал президент.

Праздничный салют в честь Дня Победы
© Sputnik / Владимир Астапкович
Начал работу официальный сайт 75-летия Победы
По его словам, также рассмотрен календарный план мероприятий с участием министерств и общественных организаций. Планируется проведение тематических выставок, издание книг, организация фестиваля документального кино и многое другое.

"В контексте обсуждаемой темы призвал всех граждан страны, политические силы и общественные организации вне зависимости от их предпочтений собраться вместе для проведения 9 мая единого Марша Победы в Кишиневе, где также состоится праздничный концерт и будет дан грандиозный салют", - отметил Додон.

В заседании приняли участие министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, руководитель МВД Павел Войку, советник главы государства по вопросам межэтнических отношений Сергей Мишин и председатель общественной организации "Национальный комитет "Победа" Алексей Петрович.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. С каждым годом число ветеранов сокращается. В прошлом году республика масштабно отметила 75-летие освобождения от фашизма. 

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Тема:
Наследники великой Победы (357)

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