Их имен не узнать, однако подвиг их жив - найдены останки советских солдат

В минувшие выходные в Молдове были обнаружены останки советских солдат - их нашли в Каушанском и Новоаненском районах республики.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Самый беспримерный подвиг - безымянный. В стихах известной песни из кинофильма "Офицеры" есть характерная строка: "От героев былых времен не осталось, порой, имен". Эти слова актуальны сегодня и в Молдове, поскольку молдавские поисковики продолжают находить останки советских бойцов, павших за свободу и независимость Родины.

Многие воины, отправляясь в решающую битву, носили на груди нательные кресты, как символ веры, как оберег среди ада взрывов и грохота артиллерийской канонады.

В минувшие выходные в ходе поисковых работ члены отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба обнаружили в Новоаненском и Каушанском районах республики останки двух неизвестных воинов Красной армии, погибших весной-летом 1944-го года в боях за освобождение Молдавии от фашизма.

"Поисковые экспедиции носили характер спасательных - останки погибших героев были обнаружены в ходе сельскохозяйственных работ местными жителями, которые, в свою очередь, оповестили о находках поисковые организации страны. К сожалению, предметов, которые могли бы пролить свет на имена погибших героев, обнаружено не было", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

При одном из бойцов был найден православный нательный крест. Останки воинов-освободителей будут преданы земле со всеми воинскими и православными почестями в канун Дня Победы на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм".

Все дальше от нас уходят события Великой Отечественной войны, почти 75 лет отделяет жителей постсоветских стран от Великой Победы. Однако благодарность в памяти народной жива по сей день. Благодарность за мир и свободу, за возможность жить и созидать. Сколько их, безымянных солдат, еще лежат там, где военное лихолетье прервало их жизнь. Сегодня освобожденные народы могут сказать им лишь одно тихое "спасибо" за то, что фашистская скверна навсегда ушла из их родных краев.

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