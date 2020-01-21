Молдавская диаспора в Белоруссии начала сбор средств на бюст Иона Солтыса

Актив общественной организации призывает всех неравнодушных соотечественников и патриотов нашей страны стать частью благого дела.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Представители организации "Община молдаван" в Белоруссии начали сбор средств на изготовление и установку бюста-памятника молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу, закрывшего своим телом амбразуру немецкого дзота и тем самым повторившего подвиг Александра Матросова.

Об этом на своей странице в Facebook написал посол Молдовы в Белоруссии Виктор Сорочан.

Молдавская диаспора в Белоруссии призывает соотечественников, членов молдавской диаспоры, представителей бизнеса и патриотов своей страны оказать финансовую поддержку.

Напомним, ​с инициативой установки бюста самоотверженному герою в Минске выступила молдавская дипмиссия и сам Сорочан. Дипломата поддержал и президент Молдовы Игорь Додон.

Памятник будет установлен на территории сквера, расположенного по улице Иона Солтыса в Минске. Кстати, это единственная столица стран СНГ (помимо Молдовы), где улица названа в честь молдавского героя. Памятник откроют 9 мая 2020 года, когда все страны СНГ широко отметят 75-летие Великой Победы. Имя Солтыса носят улицы в Бельцах, Тирасполе, Кишиневе, Рыбнице, Каменке, Новых Аненах и родном селе красноармейца.

Кем был Ион Солтыс

Будущий Герой Советского Союза родился 5 сентября 1923 года в селе Кузьмин ныне Каменского района Молдовы в семье пастуха, по национальности был украинцем. Когда началась война, и в село вошли немцы, ушел воевать в партизанский отряд. Познакомился на строительстве дороги Кузьмин — Каменка с секретарем Каменской подпольной организации. После этого начал распространять листовки в селах с вестями с фронта.

18 марта 1944 года авангардные части Красной Армии и партизанский отряд под командованием Якова Афанасьевича Мухина освободили село Кузьмин.

Призванный на военную службу Солтыс в бою 11 февраля 1945 года при прорыве обороны противника у населенного пункта Луизенталь на реке Бобер (ныне в черте города Кендзежин-Козле, Польша) одним из первых преодолел реку и огнем прикрывал форсирование реки ротой.

В бою за Луизенталь гранатами подавил пулеметный расчет противника. Однако другой пулемет, укрытый в дзоте, продолжал вести огонь.

Солтыс, уже будучи раненым, собрал последние силы и закрыл амбразуру своим телом. Ценою жизни он способствовал выполнению боевой задачи подразделением.

Бесстрашный воин был похоронен на месте боев. Звание Героя Советского Союза Иону Сидоровичу Солтысу присвоено посмертно 10 апреля 1945 года.

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