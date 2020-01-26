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Президент России Владимир Путин, архивное фото

Путин: Все попытки замолчать преступления нацистов безнравственны

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин направил приветствия участникам мемориального вечера "Хранитель памяти" , проведение которого в Москве приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин, обратившись с приветственным словом к участникам мемориального вечера "Хранитель памяти", подчеркнул, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны. 

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По словам российского лидера, общим долгом является сохранение и передача будущим поколениям правды о самой кровопролитной войне прошлого столетия и миллионах погибших людей, а также о подвиге Красной Армии.

Вечер "Хранитель памяти" приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста.

"Холокост – одна из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов евреев, погибших от рук нацистов. Эта дата, приуроченная к Дню освобождения Освенцима, была установлена ​​решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2005 году.



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