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Приднестровье присоединится к Международной акции "Письмо Победы"

© Sputnik / Alina Denisenco
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (76)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200129/29016108/pridnestrove-prisoedinitsya-k-mezhdunarodnoy-aktsii-pismo-pobedy.html

Мероприятие в приднестровском регионе будет проходить чуть больше месяца - с 3 февраля и вплоть до Международного женского дня - 8 марта.

ТИРАСПОЛЬ, 29 янв – Sputnik. Международная акция "Письмо Победы" в Приднестровье стартует 3 февраля и продлится чуть больше месяца.

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Акция "Письмо Победы" начнется в Тираспольской гуманитарно-математической гимназии для более 100 учащихся средних учебных заведения Тирасполя и Днестровска возрастом от 14 лет. Она будет проведена Общественным движением "Волонтеры Победы Приднестровья" при поддержке Россотрудничества, Управления народного образования Тирасполя и администрации приднестровского лидера.

Как рассказал координатор движения Евгений Назаренко, основной посыл акции – "Напиши, если помнишь!"

"Нам очень важно, чтобы молодые люди, заполняя бланки "Писем Победы", вспомнили своих предков, приближавших ту Великую Победу 45-го. Подчеркнуть, что их внимание особо ценно для ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны. Так мы пытаемся объединить поколения нитью памяти – это и есть связь поколений", - отметил он.

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Участникам предложат заполнить два тематических бланка. На одном они смогут рассказать о себе, своих близких, участвовавших в событиях Великой Отечественной войны, о сохранении памяти о них. На другом у них будет возможность адресовать поздравления с днем рождения, с Днем защитника Отечества, с Международным женским днем, с Днем Победы приднестровским ветеранам Великой Отечественной войны. Позже письма-поздравления Волонтеры Победы передадут ветеранам.

Подключить к участию в акции планируется также учащихся техникумом, колледжей и вузов.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (76)

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Теги:
письмо, движение "Волонтеры Победы", волонтеры, ветераны, Великая Отечественная война, Великая Победа, Приднестровье


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