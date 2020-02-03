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ДОТ в селе Кошница

Как в Каменке готовятся к 75-летию Великой Победы

© Facebook / Борис Шаповалов
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (79)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200203/29069553/kak-v-kamenke-gotovyatsya-k-75-letiyu-velikoy-pobedy.html

Основная цель – сохранение объектов исторического наследия, увековечение памяти защитников Отечества.

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – Sputnik. К юбилею Победы в Каменском районе приведут в порядок объекты исторического наследия периода Великой Отечественной войны. План разработан территориальным отделением Общеприднестровского народного форума.

"Большое внимание уделено участию в данных работах школьников, в том числе юнармейских отрядов, а также юных экологов, инспекторов движения и туристов", - отметили в местной администрации.

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К 15 апреля предстоит проложить туристические маршруты по объектам Великой Отечественной войны. Это три дота и один артиллерийский полукапонер, расположенные в окрестностях сел Подойма и Подоймица.

В селе Подойма продолжаются работы по созданию историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Они начались возле разрушенного дота времен Великой Отечественной войны в позапрошлом году. Возведена 18-метровая бетонная стена под информационную площадку. Здесь установят два баннера с полной информацией о "Линии Сталина" и о Рыбницком укрепрайоне. Еще одна площадка, расположенная рядом, будет служить местом для размещения музейных выставок.

Историко-культурный комплекс торжественно откроют в преддверии юбилея Великой Победы. К этому времени предстоит электрифицировать и очистить от мусора подземную часть дота, оборудовать здесь два помещения, в том числе под музейные экспонаты. На территории комплекса будут установлены информационные баннеры, скамейки, продолжатся работы по его благоустройству и озеленению.

Всего на территории Каменского района насчитывается более 30 объектов. Это памятники, музеи, могилы погибших воинов, доты.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (79)

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Теги:
Каменка, Великая Победа, Великая Отечественная война, историческая память, Приднестровье


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