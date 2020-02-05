75-летие Победы: в каких российских акциях хочет участвовать Приднестровье

Приднестровская делегация в Москве после участия в традиционных Рождественских образовательных чтениях "Великая Победа: наследие и наследники" планирует стать частью и других акций, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

ТИРАСПОЛЬ, 5 фев – Sputnik. Приднестровье присоединится к российским акциям, посвященным 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Таковы результаты визита приднестровских парламентариев в Москву. Делегация приняла участие в Рождественских образовательных чтениях "Великая Победа: наследие и наследники", а также во встречах со многими депутатами, сенаторами, представителями министерств РФ.

"Главные темы обсуждения – организация военно-патриотического воспитания молодежи (в том числе в Приднестровье), формирование смыслов и ценностей по сохранению исторической памяти и гордости за Великую Победу", - рассказали в приднестровской парламентской пресс-службе.

На встречах обсуждались вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, участия Приднестровья в Союзном общественно-патриотическом марше-эстафете "Наша Великая Победа".

Как подчеркнул глава законодательного собрания Приднестровья Александр Коршунов, по итогам визита достигнута договоренность о необходимости подготовки государственной программы, посвященной 75-летию Великой Победы, которая будет включать конкретные проекты и мероприятия по воспитанию молодежи Приднестровья.

"Сегодня россияне очень филигранно формируют национальную идею. Ее смысл - в сохранении Русского мира, передаче исторической правды от старшего поколения к молодому. От этого будет зависеть будущее русской цивилизации", - заметил он.

Коршунов также обратил внимание на то, что на всех уровнях необходимо противостоять существующей в мире тенденции переписать историю.

"Цель всех мероприятий по увековечению памяти погибших, сохранению военно-культурного наследия, связанного с Великой Победой, – подготовить молодежь к восприятию своей самоидентичности, чтобы они понимали, кто они, какими ценностями обладает Русский мир", – отметил Коршунов.

По его словам, обсуждался вопрос участия Приднестровья и в других российских акциях по случаю юбилея, в таких как "Диктант Победы" и международный субботник, целью которого является восстановление могил воинов Великой Отечественной войны.

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