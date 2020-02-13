Молдова прощается с последними героями - страна проводила ветерана-легенду

Легендарные освободители молдавской земли уходят из жизни, не дожив совсем немного до юбилея, до 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. В минувшую среду Молдова простилась с одним из своих последних освободителей, разведчиком 280-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии, кавалером медалей "За отвагу", "За боевые заслуги", Ордена Республики, старшим лейтенантом Георгием Пантелеевичем Парулем.

Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о знакомстве с легендарным ветераном, а также о том, какие впечатление оставило общение с ним.

"Мне посчастливилось лично знать Георгия Пантелеевича. Когда я рассказываю о Ясско-Кишиневской операции, то всегда цитирую его фразу, сказанную в мае 2013-го года в Шерпенах. Мы тогда хоронили найденных на плацдарме ребят, ценою своей жизни оттянувших к Шерпенам основные войска противника. Полк, в котором воевал Паруль, в августе 44-го наступал с Кицкан. И тогда, на захоронении, стоя у братской могилы, старый солдат-фронтовик сказал: "Благодаря им, я остался жив", - рассказал Петрович.

Он знал цену жизни, и прожил ее достойно. Не всегда удается исполнить последнюю волю уходящих в "Бессмертный полк" героев, но, благодаря участию друзей Георгия Пантелеевича, его последняя воля была исполнена.

В последний путь героя войны провел Почетный караул служащих Национальной армии РМ, а троекратный ружейный салют оглушил тишину на Армянском кладбище в Кишиневе. Местом упокоения героя стал сектор Центрального (Армянского)кладбища, прилегающий к мемориальному комплексу "Вечность".

Это символично, солдат той страшной войны будет покоиться рядом с теми, с которыми 75 лет назад освобождал эту мирную и благословенную землю.

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