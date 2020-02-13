Как освобождали Будапешт: Минобороны России рассекретило документы

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. На сайте Министерства обороны России опубликованы уникальные документы об освобождении Будапешта от нацистов.

Освобождение Будапешта и разгром окруженной немецко-фашистской группировки состоялись 13 февраля 1945 года во время наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов. Операция длилась 108 дней и ночей, в ходе которых освободили не только Будапешт, но и центральные районы Венгрии.

Постановления Госкомитета обороны СССР (предшественника Минобороны), сводки, карты расположений войск, фото, протоколы допросов, документы об отношении гитлеровцев к военнопленным и мирному населению, все это можно увидеть в свободном доступе.

Среди документов также есть архивные снимки разминирования Будапешта. Кроме того, ведомство опубликовало протокол допроса генерал-майора Габора Герлоци, адъютанта правителя Венгрии Миклоша Хорти.

Минобороны отмечает, что публикация документов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

"Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В связи с этим, на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость", – отметили в Минобороны.

На сайте также опубликовано постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года, в котором Красной армии приказано не менять экономическое и политическое устройство Венгрии.

В документе разъясняется, что "не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах".

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В акте о зверствах гитлеровцев в Будапеште рассказывается о том, как в 1945 году в освобожденной столице нашли тела 500 убитых мирных граждан разного пола и возраста, в том числе младенцев. Все трупы были пронумерованы, последние номера – четырехтысячные.