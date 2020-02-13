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Советские воины водружают Красное знамя у входа в здание парламента в освобожденном Будапеште

Как освобождали Будапешт: Минобороны России рассекретило документы

© Sputnik / РИА Новости
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200213/29184027/minoborony-rossii-rassekretilo-dokumenty.html

Минобороны отмечает, что публикация документов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. На сайте Министерства обороны России опубликованы уникальные документы об освобождении  Будапешта от нацистов. 

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Освобождение Будапешта и разгром окруженной немецко-фашистской группировки состоялись 13 февраля 1945 года во время наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов. Операция длилась 108 дней и ночей, в ходе которых освободили не только Будапешт, но и центральные районы Венгрии.

Постановления Госкомитета обороны СССР (предшественника Минобороны), сводки, карты расположений войск, фото, протоколы допросов, документы об отношении гитлеровцев к военнопленным и мирному населению, все это можно увидеть в свободном доступе.

Среди документов также есть архивные снимки разминирования Будапешта. Кроме того, ведомство опубликовало протокол допроса генерал-майора Габора Герлоци, адъютанта правителя Венгрии Миклоша Хорти.

Минобороны отмечает, что публикация документов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

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© Sputnik / Евгения Новоженина
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"Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В связи с этим, на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость", – отметили в Минобороны.

На сайте также опубликовано постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года, в котором Красной армии приказано не менять экономическое и политическое устройство Венгрии.

В документе разъясняется, что "не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах".

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В акте о зверствах гитлеровцев в Будапеште рассказывается о том, как в 1945 году в освобожденной столице нашли тела 500 убитых мирных граждан разного пола и возраста, в том числе младенцев. Все трупы были пронумерованы, последние номера – четырехтысячные.



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