Умер легендарный российский разведчик

Под его командованием в войну 1945 года был освобожден польский Краков. За этот подвиг Алексей Ботян получил звание Героя России.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. В России умер легендарный разведчик Алексей Ботян, ему было 103 года. Печальную новость сообщил журналистам руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов.

Алексей Ботян стал прототипом для собирательного образа "майора Вихря". Сначала в одноименном романе Юлиана Семенова, затем в киноэпопее Евгения Ташкова.

В 1945 году под командованием Алексея Ботяна Красная армия спасла польский Краков от уничтожения. За этот подвиг разведчика удостоили звания Героя России.

Алексей Ботян родился в 1917 году в селе Чертовичи Ошмянского уезда Виленской губернии Российской империи в крестьянской семье. После седьмого класса школы Алексей поступил в педагогическое училище в городе Новогорудоке, а по его окончании вернулся в Чертовичи, где трудился сельскохозяйственным рабочим.

В 1939 году был призван в польскую армию, а в сентябре 1939 года после начала Второй мировой войны участвовал в боях с немецкими войсками, напавшими на Польшу.

Свой боевой счет он открыл открыл после того, как сбил гитлеровский "Юнкерс". Впоследствии при обороне Варшавы его расчету удалось сбить еще три таких самолета.

После того как Польша капитулировала, воинская часть, в которой он служил, сдалась Красной армии, которая освободила ранее оккупированные поляками западные территории Беларуси и Украины, чтобы эти земли не достались фашистам.

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В 1943 году Ботяна направили в район украинского города Овруча Житомирской области, а свой геройский поступок он совершил в январе 1945-го. Ему удалось узнать о замысле фашистов и подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. По замыслу разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск.

При этом под угрозой затопления оказывался польский город Краков. Группа Ботяна сумела заминировать склад взрывчатки и боеприпасов в Ягеллонском замке, и планы гитлеровцев вместе с его подрывом были сломлены.