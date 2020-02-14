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#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда ждет ваших писем - видео

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https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200214/29199717/pochtapobedy-zashchitnik-leningrada-konstantin-fedorovich-zhdet-vashih-pisem.html

Телеканал RT в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказал о ветеране Великой Отечественной войны, защитнике Ленинграда Константине Мелешко.

Проект #ПочтаПобеды продолжает история, от которой в детстве замирало сердце, когда мы слушали рассказы бабушек и дедушек: "Он расписался на Рейхстаге". Константин Федорович Мелешко встретил войну в 18 лет в блокадном Ленинграде, а победу отпраздновал под Берлином. Он помнит мороз и голод в разведке в 1941-м, и как подорвался на мине в 1942-м, и как оставил свою фамилию на стенах Рейхстага. Давайте и мы будем помнить.

Константин Фёдорович просит рассказать ему ваши истории. Пишите: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Мелешко Константину Фёдоровичу. Мы обязательно передадим все ваши письма.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru

Проект #ПочтаПобеды запустил телеканал RТ.



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