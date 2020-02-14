ПочтаПобеды: защитник Ленинграда ждет ваших писем - видео

Проект #ПочтаПобеды продолжает история, от которой в детстве замирало сердце, когда мы слушали рассказы бабушек и дедушек: "Он расписался на Рейхстаге". Константин Федорович Мелешко встретил войну в 18 лет в блокадном Ленинграде, а победу отпраздновал под Берлином. Он помнит мороз и голод в разведке в 1941-м, и как подорвался на мине в 1942-м, и как оставил свою фамилию на стенах Рейхстага. Давайте и мы будем помнить.

Константин Фёдорович просит рассказать ему ваши истории. Пишите: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Мелешко Константину Фёдоровичу. Мы обязательно передадим все ваши письма.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru

Проект #ПочтаПобеды запустил телеканал RТ.