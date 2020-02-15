В Слободзее пополнили списки захороненных на мемориале: какие открылись тайны

Музейщики активно готовятся к 75-летию празднования Великой Победы, одна из главных целей – воссоздание полной базы данных о тех жителях города, кто не вернулся с войны, и о тех, кто пал на слободзейской земле, защищая ее.

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. Сотрудники Слободзейского музейного объединения активно работают над созданием базы данных о погибших на фронтах и пришедших с Великой Отечественной войны, сообщили в местной администрации. В процессе работы музейщикам открылись новые потрясающие факты.

Павшие за Слободзею - воины со всех республик

Как рассказала директор Слободзейского музейного объединения Виктория Чебан, в конце 2019 года в городе Слободзея начали проводиться работы по реконструкции Мемориального комплекса воинской славы. Тогда музейные работники включились в работу по уточнению и сверке фамилий, высеченных на мемориальных плитах.

"Изначально на плитах было 598 фамилий, из которых не все имели инициалы. Нами была начата кропотливая поисковая работа. Начиная с первой буквы алфавита, мы решили перепроверить их на сайте Общей базы данных "Мемориал", - поделилась она.

Во время сверки было обнаружено, что много фамилий слободзейцев не было высечено на плитах. И тогда началось пополнение списка. На сегодняшний день в нем насчитывается 845 фамилий. Из них более 400 фамилий воинов-освободителей, которые в апреле-августе 1944 года погибли и похоронены именно в Слободзее на молдавской части.

"Когда мы просматривали документы и сверяли одну фамилию, в списке попадались и еще три-четыре, которые мы также искали. Оказывается, нашу Слободзею освобождали воины почти из всех бывших советских союзных республик: из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Узбекистана, Украины и др. Много фамилий воинов из Ленинграда, Москвы, Оренбурга, Тулы", - отметила директор.

Слободзейцы, погибшие на фронтах

Просматривая документы, в основном именные списки безвозвратных потерь личного состава, музейщики увидели, что особенно в апреле-августе было много умерших от тяжелых ран несовместимых с жизнью, в одном списке более восьми фамилий. Указано даже и место захоронения.

Например, "Первичное место захоронения: Молдавская ССР, Слободзейский р-н, с. Слободзея Молдавская, на окраине центральной площади, в 100 м западнее школы, могила № 15". Так как в здании бывшей школы №1 размещался хирургический полевой подвижной госпиталь, сюда привозили тяжело раненых бойцов и с правого берега, которых недалеко и хоронили.

Кроме фамилий воинов-освободителей на мемориальных плитах были высечены и имена слободзейцев, погибших на разных фронтах войны.

"Список наших земляков также был пополнен. За период поисковой работы мы сталкивались с документами односельчан, попавших в плен, были карточки и с фотографиями, например, на которых изображен наш изможденный и истощенный земляк с лагерным номером. Есть документы, в которых указано, что военнопленный был освобожден и остался жив", - рассказала Чебан.

Герои по-фамильно

По ее словам, очень много документов находилось с надписью пропавший без вести, а также о розыске родственниками пропавшего воина.

"В процессе работы мы поняли, что специфической особенностью обладает каждое село Слободзейского района, отличаясь фамилиями. Например, в селе Незавертайловка преобладают такие фамилии, как Данич, в селе Коротное - Заносьев, Кифа, в селе Карагаш - Кожухарь, Лупашко, а в Слободзее мы насчитали только погибших 18 фамилий Балан, 19 - Табак, 8 - Чебан, 1 – Чебручан", - отметила она.

В связи с проведением мероприятий к 75-летию Великой Победы работники Слободзейского музейного объединения в городе Слободзея и селах Карагаш, Суклея, Кицканы, Парканы, Незавертайловка и Коротное просят всех жителей района поделиться информацией о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, для того, чтобы в музеях сохранилась база данных о героических земляках.

По случаю 75-летия Великой Победы в планах Слободзейского музейного объединения также проведение встреч с ветеранами ВОВ, старожилами села, тружениками тыла, детьми войны, организация лекций, викторин, мероприятий с демонстрацией видео и слайдовых презентаций, тематических выставок.

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