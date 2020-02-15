В Слободзее пополнили списки захороненных на мемориале: какие открылись тайны

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. Сотрудники Слободзейского музейного объединения активно работают над созданием базы данных о погибших на фронтах и пришедших с Великой Отечественной войны, сообщили в местной администрации. В процессе работы музейщикам открылись новые потрясающие факты.
Павшие за Слободзею - воины со всех республик
Как рассказала директор Слободзейского музейного объединения Виктория Чебан, в конце 2019 года в городе Слободзея начали проводиться работы по реконструкции Мемориального комплекса воинской славы. Тогда музейные работники включились в работу по уточнению и сверке фамилий, высеченных на мемориальных плитах.
"Изначально на плитах было 598 фамилий, из которых не все имели инициалы. Нами была начата кропотливая поисковая работа. Начиная с первой буквы алфавита, мы решили перепроверить их на сайте Общей базы данных "Мемориал", - поделилась она.
"Когда мы просматривали документы и сверяли одну фамилию, в списке попадались и еще три-четыре, которые мы также искали. Оказывается, нашу Слободзею освобождали воины почти из всех бывших советских союзных республик: из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Узбекистана, Украины и др. Много фамилий воинов из Ленинграда, Москвы, Оренбурга, Тулы", - отметила директор.
Слободзейцы, погибшие на фронтах
Например, "Первичное место захоронения: Молдавская ССР, Слободзейский р-н, с. Слободзея Молдавская, на окраине центральной площади, в 100 м западнее школы, могила № 15". Так как в здании бывшей школы №1 размещался хирургический полевой подвижной госпиталь, сюда привозили тяжело раненых бойцов и с правого берега, которых недалеко и хоронили.
Кроме фамилий воинов-освободителей на мемориальных плитах были высечены и имена слободзейцев, погибших на разных фронтах войны.
"Список наших земляков также был пополнен. За период поисковой работы мы сталкивались с документами односельчан, попавших в плен, были карточки и с фотографиями, например, на которых изображен наш изможденный и истощенный земляк с лагерным номером. Есть документы, в которых указано, что военнопленный был освобожден и остался жив", - рассказала Чебан.
Герои по-фамильно
По ее словам, очень много документов находилось с надписью пропавший без вести, а также о розыске родственниками пропавшего воина.
"В процессе работы мы поняли, что специфической особенностью обладает каждое село Слободзейского района, отличаясь фамилиями. Например, в селе Незавертайловка преобладают такие фамилии, как Данич, в селе Коротное - Заносьев, Кифа, в селе Карагаш - Кожухарь, Лупашко, а в Слободзее мы насчитали только погибших 18 фамилий Балан, 19 - Табак, 8 - Чебан, 1 – Чебручан", - отметила она.
По случаю 75-летия Великой Победы в планах Слободзейского музейного объединения также проведение встреч с ветеранами ВОВ, старожилами села, тружениками тыла, детьми войны, организация лекций, викторин, мероприятий с демонстрацией видео и слайдовых презентаций, тематических выставок.
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