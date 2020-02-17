К 75-летию Великой Победы: история Мемориала Славы в городе Слободзее

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik. После освобождения населенного пункта Слободзея от немецко-фашистских захватчиков в апреле 1944 года войсками 37 армии 3 Украинского фронта на месте, где были захоронены советские воины, в 1954 году был возведен Мемориал Славы. Идея создания памятника возникла сразу после Великой Победы, однако реализовать смогли ее только спустя 10 лет.

"Памятник был создан по проекту архитектора Иосифа Симоновича Эльтмана, уроженца Одессы. Он руководил разработкой генеральных планов развития Дубоссар, Каушан, Кицкан, Леово, плана реконструкции центра и проекта Дома культуры села Чобручи", - отметила она.

Как рассказала директор Слободзейского музейного объединения Виктория Чебан, в 1954 году на обширной площадке напротив музыкального училища (ныне здание налоговой инспекции), рядом со средней школой №1 (которая была снесена пару лет назад из-за аварийного состояния, а в период Великой Отечественной войны в ней был развернут хирургический полевой подвижной госпиталь), в честь памяти погибших воинов Красной армии в период Великой Отечественной войны было установлено девять монументов-памятников с обелиском и высеченными на мраморных плитах фамилиями погибших воинов.

Слободзейский мемориал несколько раз был еще реконструирован. Так 1975 году была проведена реставрация, в 1986-1987 годах также проводились ремонтно-реставрационные работы с заменой гранитных плит.

"После боевых действий 1992 года на территории слободзейского мемориала появился памятники погибшим защитникам Слободзейского района и Гусару Александру Давыдовичу. Здесь же воины-интернационалисты установили памятник погибшим землякам, исполнявшим воинский долг в Афганистане", - пояснила Чебан.

Мемориал превратился в Мемориальный комплекс воинской Славы, который стал своеобразным символом города. Высота обелиска составляет 14 метров с четырьмя скульптурными группами. Вход представлен колоннадой, которая означает новое рождение, соединение небесного и земного.

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