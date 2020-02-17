К 75-летию Великой Победы: история Мемориала Славы в городе Слободзее

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik. После освобождения населенного пункта Слободзея от немецко-фашистских захватчиков в апреле 1944 года войсками 37 армии 3 Украинского фронта на месте, где были захоронены советские воины, в 1954 году был возведен Мемориал Славы. Идея создания памятника возникла сразу после Великой Победы, однако реализовать смогли ее только спустя 10 лет.
"Памятник был создан по проекту архитектора Иосифа Симоновича Эльтмана, уроженца Одессы. Он руководил разработкой генеральных планов развития Дубоссар, Каушан, Кицкан, Леово, плана реконструкции центра и проекта Дома культуры села Чобручи", - отметила она.
"После боевых действий 1992 года на территории слободзейского мемориала появился памятники погибшим защитникам Слободзейского района и Гусару Александру Давыдовичу. Здесь же воины-интернационалисты установили памятник погибшим землякам, исполнявшим воинский долг в Афганистане", - пояснила Чебан.
Мемориал превратился в Мемориальный комплекс воинской Славы, который стал своеобразным символом города. Высота обелиска составляет 14 метров с четырьмя скульптурными группами. Вход представлен колоннадой, которая означает новое рождение, соединение небесного и земного.
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