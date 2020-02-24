21:26 24 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Волонтеры Победы вручают ветерану Великой Отечественной войны написанные приднестровскими школьниками Письма Победы

"Письма Победы" дошли до приднестровских ветеранов Великой Отечественной

© Sputnik / Irina Leahova
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (103)
2710
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200224/29308536/pisma-pobedy-doshli-do-pridnestrovskikh-veteranov-velikoy-otechestvennoy.html

Ребята из движения "Волонтеры Победы" передают ветеранам Великой Отечественной войны написанные школьниками письма с поздравлениями и благодарностью.

ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – Sputnik. Написанные приднестровскими школьниками ветеранам Великой Отечественной войны письма Победы в рамках одноименной акции, прошедшей в регионе, ребята из общественного движения "Волонтеры Победы" передают непосредственно адресатам. При одной из таких встреч присутствовал и корреспондент Sputnik.

Получателем "Писем Победы" стал участник многих памятных сражений Великой Отечественной, в том числе знаменитой Ясско-Кишиневской операции, благодаря которой была освобождена в том числе и вся Молдавии. Это Илья Емельянович Бородач.

Акция Письмо Победы в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Письма ветеранам от детей: новое поколение сохранит память о Великой Победе
Приняв радужно волонтером, он поспешил надеть мундир с многоярусно вывешенными медалями. Несмотря на то, что двигаться Илье Емельяновичу тяжело – обе ноги пострадали от ранений в войну, меж тем он выглядит бодрячком и комментирует всё с юмором.

Вот и с трудом надев мундир, он встал, гордо выпрямив спину, и с улыбкой и легким прищуром выдал: "Вот такой дед!" Юные девушки из "Волонтеров Победы" весело рассмеялись, чем явно порадовали ветерана: именно этой реакции он и ожидал услышать.

"Мы пришли поздравить вас от "Волонтеров Победы". Хотим отдать вам письма школьников, которые поздравляют с Днем защитника Отечества и благодарят за подвиги, которые вы совершили. Крепкого вам здоровья!", - счастливо щебетали девчонки.

На что ветеран не растерялся и заметил, что он сегодня популярен.

"А от меня только ушли… Шесть девушек. Со школы. С пятого класса", - снова скаламбурил Илья Емельянович.

На вопрос юных волонтеров Победы, расскажет ли он, как воевал, как попал на фронт, ветеран тут же отреагировал: "что вас интересует – всё расскажу". И действительно – больше часа он обстоятельно делился воспоминаниями, начиная с первого дня войны. Когда девчонки, уже извиняясь, откланивались – необходимо было бежать на занятия в университет, он удивленно спросил: "да, уже?".

Ведь и вправду жизнь в тылу. А потом на фронте – когда гнали нацистов с родной земли и по всей Европе до самого победного конца, - путь длиной в огромную жизнь. Четыре года, но стоили они намного больших лет, миллионов реальных жизней и неисчислимых душевных потерь. Об этом пути Ильи Емельяновича мы посвятим отдельную статью.

Как писал Sputnik ранее, мероприятия в рамках акции "Письма Победы" пройдут во всех городах Приднестровья вплоть до 8 марта.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (103)

По теме

Ветераны ждут писем: в России продолжается проект #ПочтаПобеды
Телеканал RT запускает проект #ПочтаПобеды
Теги:
движение "Волонтеры Победы", волонтеры, Великая Победа, Великая Отечественная война, Письма Победы, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
Угроза коронавируса: как в аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
КОРОНАВИРУС ВЫНУЖДАЕТ ВЛАСТИ ПРИНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ
В аэропорту Кишинева поставили заслон коронавирусу
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться