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К 75-летию Победы: в Приднестровье стартует международный конкурс рисунков

© Sputnik / Boris Kudoyarov
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (104)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200302/29366541/K-75-letiyu-Pobedy-v-Pridnestrove-startuet-mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov.html

Соревнование проводится в приднестровском регионе уже второй год. Возраст его участников определен оригинальным способом, лучшие определяются по двум номинациям – до 10 и старше 10 лет.

ТИРАСПОЛЬ, 2 мар – Sputnik.  В Приднестровье остартовал Международный конкурса рисунков "Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье: наследники Великой Победы", который проводится в регионе уже во второй раз.

"9 мая — наш общий праздник, это наша с вами Победа. Мы помним нашу историю, и мы знаем цену Победы. Наш конкурс посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и направлен на уважительное и бережное отношение к истории", - рассказали организаторы конкурса.

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© RT .
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Устроители отмечают, что конкурсное движение — это всегда соревнование идей, опыта и неравнодушия, это всегда волнение и творческий азарт.

"В нашем конкурсе вам понадобится поддержка друзей — практически все будет зависеть от числа набранных на сайте конкурса голосов (лайков) за вашу творческую работу", - пояснили они.

Конкурс проводится по двум номинациям – возраст участников "До 10 лет" и "Старше 10 лет".

Организаторами проекта выступают Официальные Представительства Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в Приднестровье, а также Министерство иностранных дел непризнанной ПМР.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (104)

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Теги:
Наследники победы, конкурс, Приднестровье


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