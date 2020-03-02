К 75-летию Победы: в Приднестровье стартует международный конкурс рисунков

Соревнование проводится в приднестровском регионе уже второй год. Возраст его участников определен оригинальным способом, лучшие определяются по двум номинациям – до 10 и старше 10 лет.

ТИРАСПОЛЬ, 2 мар – Sputnik. В Приднестровье остартовал Международный конкурса рисунков "Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье: наследники Великой Победы", который проводится в регионе уже во второй раз.

"9 мая — наш общий праздник, это наша с вами Победа. Мы помним нашу историю, и мы знаем цену Победы. Наш конкурс посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и направлен на уважительное и бережное отношение к истории", - рассказали организаторы конкурса.

Устроители отмечают, что конкурсное движение — это всегда соревнование идей, опыта и неравнодушия, это всегда волнение и творческий азарт.

"В нашем конкурсе вам понадобится поддержка друзей — практически все будет зависеть от числа набранных на сайте конкурса голосов (лайков) за вашу творческую работу", - пояснили они.

Конкурс проводится по двум номинациям – возраст участников "До 10 лет" и "Старше 10 лет".

Организаторами проекта выступают Официальные Представительства Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в Приднестровье, а также Министерство иностранных дел непризнанной ПМР.

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