СтраницыПобеды: стихи Симонова и плакаты Банкова соединились в постер-поэме к 9 Мая

Первая работа постер-поэмы, созданная в рамках проекта #СтраницыПобеды, посвящена знаменитому стихотворению "Жди меня".

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Плакаты известного российского художника Петра Банкова соединятся со стихотворениями и песнями военных и послевоенных лет в новой главе проекта RT, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Серия авторских плакатов Петра Банкова получила название "Четыре строчки про войну". В них соединены выразительная современная графика и проверенные временем строки, в которых остро чувствуется трагедия Великой Отечественной войны.

Первые работы этой своеобразной постер-поэмы будут посвящены Константину Симонову. Вступительное слово напишет сын поэта - режиссер, писатель и журналист Алексей Симонов. Первый постер посвящён знаменитому стихотворению "Жди меня".

Ранее команда проекта #СтраницыПобеды представила VR-посвящение жертвам холокоста: фильм "Уроки Аушвица" был создан на основе работ московских школьников, посетивших бывший концлагерь в польском городе Освенцим. Ещё одна серия работ в виртуальной реальности объединит современных художников и детей блокадного Ленинграда. Рисунки 1941—1944 годов оживают на странице проекта в Facebook.

Присоединяйтесь к #СтраницамПобеды в Instagram, на YouTube, во "ВКонтакте" и следите за почасовой хроникой последних месяцев войны в Twitter.

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