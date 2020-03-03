Уникальный мемориал: начат сбор фотографий участников Ржевской битвы

Письма, фото, рассказы о ветеранах будут использованы при создании филиала Музея Победы у Ржевского мемориала. Создатели комплекса обратились к родственникам и потомкам участников Ржевской битвы с просьбой прислать эти материалы в электронном виде.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Одним из центральных событий празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне станет открытие мемориального комплекса Советскому солдату под Ржевом. Мемориал станет крупнейшим в современной России памятником, посвященным Великой Отечественной войне. Но память солдат, сражавшихся и погибших под Ржевом, будет увековечена не только в бронзе и стали. В филиале Музея Победы, который откроется у подножия памятника, в экспозиции можно будет найти фотографии и информацию об участниках Ржевской битвы.

"Мы хотим, чтобы родственники советских солдат присылали нам рассказы о своих предках, их фотографии, письма в электронном виде", - рассказал журналистам начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

По его убеждению, надо, чтобы все люди, кто погиб или пропал без вести в 1942 – начале 1943 года, вошли в создаваемую базу и составили бы пантеон предков-героев.

Создатели музея решили опираться не только на архивные документы, но и сведения потомков участников той битвы.

"Воскресить, оживить этих людей, придать фамилиям из списка человеческое измерение оперативные документы не могут, - сказал Sputnik Юрий Никифоров. - Нужна помощь семей. У меня есть конкретный пример поиска военнослужащего, погибшего под Ржевом, призванного из Казахской ССР. Родственники прислали фамилию и имя. В итоге в документах Министерства обороны РФ мы нашли этого человека дважды, и оба раза его фамилия была искажена так, что только человек мог понять, что речь идет именно об этом солдате".

По словам историка, Ржевский мемориал – это память о воинах не только из России. На полях ожесточенных сражений воевал весь Советский Союз.

"Я бы не пытался всех воевавших и погибших под Ржевом рассортировывать по республикам и выводить статистику, - сказал Юрий Никифоров. - Все-таки это был советский народ, люди были единым целым. Те, кто отдали свою жизнь за Родину, подтвердили свою верность ей. Поэтому мы не будем расписывать их по национальным квартирам и сопоставлять вклад в победу. Это не наша историческая позиция. Так делают националисты в ряде бывших республик Советского Союза. А для нас важнее всего – общая память".

Фотографии, сканы писем и воспоминания о солдатах и офицерах Ржевской битвы нужно присылать на портал подоржевом.рф.

Кровопролитные сражения на Ржевском направлении начались 5 января 1942 года и продолжались до 21 марта 1943. Ржевская битва состояла из четырех наступательных и одной оборонительной операций советских войск. Сражения Ржевской битвы не увенчались громкими победами, были кровопролитны. Итогом битвы стало отступление немцев. В советские войска вошли 3 марта 1943 года.

Ржевский мемориал будет состоять из бронзы и стального каркаса. Вес бронзовой скульптуры составит 80 тонн. Масса вместе со стальным каркасом – 200 тонн. Высота скульптуры достигнет 25 метров. К высоте монумента следует добавить высоту кургана-постамента – 10 метров. Для сравнения, памятник "Родина-мать" на Мамаевом кургане в Волгограде – 85 метров. Ржевский мемориал – сложнее технически, хотя и уступает в размерах.

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