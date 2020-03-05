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Акция Письмо Победы в Тирасполе

К 75-летию Победы: приднестровских ребят приглашают на международный конкурс

© Sputnik / Irina Leahova
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (106)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200305/29414744/k-75-letiyu-pobedy-pridnestrovskikh-rebyat-priglashayut-na-mezhdunarodnyy-konkurs.html

В этом году международный творческий конкурс "Вместе в ХХІ веке" посвящен юбилейной дате празднования Великой Победы.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Приднестровских школьников приглашают к участию в Международном конкурсе "Вместе в ХХІ веке", который ежегодно проводит Фонд "Устойчивое развитие Болгарии" при поддержке посольства Российской Федерации. Партнером проведения конкурса в регионе все годы выступает благотворительный фонд "Будущее Приднестровья".

"Приднестровские ребята и педагоги хорошо знакомы с конкурсом "Вместе в ХХІ веке". Уже несколько лет школьники со всего Приднестровья достойно выступают на этой международной площадке", - рассказали организаторы.

Волонтеры Победы вручают ветерану Великой Отечественной войны написанные приднестровскими школьниками Письма Победы
© Sputnik / Irina Leahova
"Письма Победы" дошли до приднестровских ветеранов Великой Отечественной
На конкурс принимаются творческие работы – рисунки, песни, стихи, эссе, рефераты и мультимедийные презентации на болгарском и русском языках. Тема конкурса в этом году "Мир – надежда планеты: к 75-летию Победы над фашизмом". Оцениваться работы будут в трех возрастных категориях: І – ІV классы, V – VІІІ классы, ІХ – ХІ классы.

Присылать работы можно в благотворительный фонд "Будущее Приднестровья" до 20 апреля. Организаторы просят внимательно ознакомиться с правилами конкурса. 

Награждение призеров международного конкурса традиционно в Приднестровье проходит осенью.

"Приднестровские дети всегда берут призы, болгары присылают их сюда. Призы бывают разными. Это могут быть планшеты, наушники, книги", - отметили устроители.

Приднестровье участвует в конкурсе "Вместе в ХХІ веке", начиная с 2015 года.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (106)

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Теги:
Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, Великая Победа, конкурс, Приднестровье


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