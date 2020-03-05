К 75-летию Победы: приднестровских ребят приглашают на международный конкурс

В этом году международный творческий конкурс "Вместе в ХХІ веке" посвящен юбилейной дате празднования Великой Победы.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Приднестровских школьников приглашают к участию в Международном конкурсе "Вместе в ХХІ веке", который ежегодно проводит Фонд "Устойчивое развитие Болгарии" при поддержке посольства Российской Федерации. Партнером проведения конкурса в регионе все годы выступает благотворительный фонд "Будущее Приднестровья".

"Приднестровские ребята и педагоги хорошо знакомы с конкурсом "Вместе в ХХІ веке". Уже несколько лет школьники со всего Приднестровья достойно выступают на этой международной площадке", - рассказали организаторы.

На конкурс принимаются творческие работы – рисунки, песни, стихи, эссе, рефераты и мультимедийные презентации на болгарском и русском языках. Тема конкурса в этом году "Мир – надежда планеты: к 75-летию Победы над фашизмом". Оцениваться работы будут в трех возрастных категориях: І – ІV классы, V – VІІІ классы, ІХ – ХІ классы.

Присылать работы можно в благотворительный фонд "Будущее Приднестровья" до 20 апреля. Организаторы просят внимательно ознакомиться с правилами конкурса.

Награждение призеров международного конкурса традиционно в Приднестровье проходит осенью.

"Приднестровские дети всегда берут призы, болгары присылают их сюда. Призы бывают разными. Это могут быть планшеты, наушники, книги", - отметили устроители.

Приднестровье участвует в конкурсе "Вместе в ХХІ веке", начиная с 2015 года.

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