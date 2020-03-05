К 75-летию Победы: приднестровских ребят приглашают на международный конкурс

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Приднестровских школьников приглашают к участию в Международном конкурсе "Вместе в ХХІ веке", который ежегодно проводит Фонд "Устойчивое развитие Болгарии" при поддержке посольства Российской Федерации. Партнером проведения конкурса в регионе все годы выступает благотворительный фонд "Будущее Приднестровья".
"Приднестровские ребята и педагоги хорошо знакомы с конкурсом "Вместе в ХХІ веке". Уже несколько лет школьники со всего Приднестровья достойно выступают на этой международной площадке", - рассказали организаторы.
Присылать работы можно в благотворительный фонд "Будущее Приднестровья" до 20 апреля. Организаторы просят внимательно ознакомиться с правилами конкурса.
Награждение призеров международного конкурса традиционно в Приднестровье проходит осенью.
"Приднестровские дети всегда берут призы, болгары присылают их сюда. Призы бывают разными. Это могут быть планшеты, наушники, книги", - отметили устроители.
Приднестровье участвует в конкурсе "Вместе в ХХІ веке", начиная с 2015 года.
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