Для ремонта памятников героям ВОВ: в Рыбнице прошел благотворительный концерт

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Во Дворце культуры города Рыбница прошел благотворительный концерт. Главной его целью был сбор средств на ремонт и реставрацию памятников участникам Великой Отечественной войны.
"Жителей и гостей города радовали музыкальными номерами группы "Доредос", "А-3", "Санлайт", а также сольные исполнители Роман Гальчинский, Людмила Мазур, Ирина Грицишина", - рассказали в администрации района, которая выступила инициатором мероприятия.
"Но в Рыбницком районе порядка 40 памятников, и все они нуждаются в ремонте. Сегодня, принимая участие в мероприятии, вы вносите свой вклад в дело сохранения нашей истории", – отметил глава района.
Желающие посетить концерт вносили посильный взнос в специально установленную урну. В рамках мероприятия было собрано более 10 тысяч приднестровских рублей (около $650).
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