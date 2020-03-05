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Мемориал Воинской Славы. Рыбница.

Для ремонта памятников героям ВОВ: в Рыбнице прошел благотворительный концерт

© CC BY-SA 3.0 / Pericluss / Мемориал Воинской Славы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (107)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200305/29425380/dlya-remonta-pamyatnikov-geroyam-vov-v-rybnitse-proshel-blagotvoritelnyy-kontsert.html

На сцене выступили также получившие популярность после участия в "Евровидении" "Доредос", участники которой родом из Рыбницы.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Во Дворце культуры города Рыбница прошел благотворительный концерт. Главной его целью был сбор средств на ремонт и реставрацию памятников участникам Великой Отечественной войны.

"Жителей и гостей города радовали музыкальными номерами группы "Доредос", "А-3", "Санлайт",  а также сольные исполнители Роман Гальчинский, Людмила Мазур, Ирина Грицишина", - рассказали в администрации района, которая выступила инициатором мероприятия.

Волонтеры Победы вручают ветерану Великой Отечественной войны написанные приднестровскими школьниками Письма Победы
© Sputnik / Irina Leahova
"Письма Победы" дошли до приднестровских ветеранов Великой Отечественной
По словам главы рыбницкого района Виктора Тягай, поддержание в достойном виде памятников героям Великой Отечественной войны – один из способов сохранения памяти о той Великой Победе. Он подчеркнул, что из республиканского бюджета были выделены денежные средства на ремонт Мемориала воинской славы в Рыбнице, а также одного из самых крупных памятников в районе – мемориала в селе Гидирим.

"Но в Рыбницком районе порядка 40 памятников, и все они нуждаются в ремонте. Сегодня, принимая участие в мероприятии, вы вносите свой вклад в дело сохранения нашей истории", – отметил глава района.

Желающие посетить концерт вносили посильный взнос в специально установленную урну. В рамках мероприятия было собрано более 10 тысяч приднестровских рублей (около $650).

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (107)

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Теги:
герои, Великая Победа, Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, Приднестровье


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