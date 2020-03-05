Для ремонта памятников героям ВОВ: в Рыбнице прошел благотворительный концерт

На сцене выступили также получившие популярность после участия в "Евровидении" "Доредос", участники которой родом из Рыбницы.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Во Дворце культуры города Рыбница прошел благотворительный концерт. Главной его целью был сбор средств на ремонт и реставрацию памятников участникам Великой Отечественной войны.

"Жителей и гостей города радовали музыкальными номерами группы "Доредос", "А-3", "Санлайт", а также сольные исполнители Роман Гальчинский, Людмила Мазур, Ирина Грицишина", - рассказали в администрации района, которая выступила инициатором мероприятия.

По словам главы рыбницкого района Виктора Тягай, поддержание в достойном виде памятников героям Великой Отечественной войны – один из способов сохранения памяти о той Великой Победе. Он подчеркнул, что из республиканского бюджета были выделены денежные средства на ремонт Мемориала воинской славы в Рыбнице, а также одного из самых крупных памятников в районе – мемориала в селе Гидирим.

"Но в Рыбницком районе порядка 40 памятников, и все они нуждаются в ремонте. Сегодня, принимая участие в мероприятии, вы вносите свой вклад в дело сохранения нашей истории", – отметил глава района.

Желающие посетить концерт вносили посильный взнос в специально установленную урну. В рамках мероприятия было собрано более 10 тысяч приднестровских рублей (около $650).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK