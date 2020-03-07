Память о Солтысе: молдавский герой вернулся на Родину горстью родной земли

К подножию памятника в родном селе Героя Советского Союза Иона Солтыса, погибшего при освобождении Польши, положена горсть земли с братской могилы, в которой он был похоронен.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Память и благодарность - эти чувства не могут исчезнуть в сознании многих жителей Молдовы, когда речь идет об освобождении Красной Армией нашей республики и стран Европы от фашизма. И о земляках, выходцах из Молдовы, помнят здесь спустя 75 лет после Великой Победы.

Одним из них был Ион Солтыс, Герой Советского Союза, повторивший подвиг Александра Матросова и закрывший грудью несмолкающее, строчащее сопло вражеского пулемета, мешавшего советским бойцам идти в наступление.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Горсть земли с могилы Иона Солтыса в Польше вернулась в родное село Героя Советского Союза

Группа молдавских поисковиков, представителей Русского историко-патриотического клуба и Национального координационного комитета "Победа" отправилась в Польшу, где Ион Солтыс лежит в братской могиле, а на месте его захоронения было лишь одно слово - "неизвестный".

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Горсть земли с могилы Иона Солтыса в Польше вернулась в родное село Героя Советского Союза

При содействии муниципалитета Болеславца молдавская делегация во главе с председателем НКК "Победа", руководителем Русского историко-патриотического клуба Алексеем Петровичем установила на могиле героя гранитную плиту с его именем. Более того, на могилу, в которой покоится Солтыс, легла горсть родной для героя молдавской земли, взятой у подножия памятника, установленного в селе Кузьмин, откуда он и отправился на фронт.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Горсть земли с могилы Иона Солтыса в Польше вернулась в родное село Героя Советского Союза

С собой члены молдавской делегации привезли горсть земли, взятой с могилы героя, которую в торжественной обстановке положили в основание памятника Иону Солтысу именно там, откуда была взята и молдавская земля, увезенная в Польшу. Пусть таким, символичным способом, герой вернулся домой спустя три четверти века после Великой Победы. Вернулся овеянный легендой и навсегда озаренный бессмертной славой.

"Это он вел нас по пути поисков, направляя людей из трех государств к той точке, на которой ему довелось шагнуть в бессмертие. Это он продолжает стоять на страже мира и покоя граждан Молдовы в центре родного села", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова Алексей Петрович.

Ион Солтыс родился 5 сентября 1923 года в селе Кузьмин ныне Каменского района Молдовы в семье пастуха, по национальности был украинцем. Окончил начальную школу, затем работал в колхозе.

Уйдя в партизанский отряд, Ион познакомился с секретарем Каменской подпольной организации. После этого начал распространять листовки в селах Кузьмин, Окница, Грушка с вестями с фронта.

В апреле 1944 года Ион вместе с двоюродными братьями Максимом и Емельяном был призван в армию. В начале мая 1944 года после обучения в запасном полку 2-го Украинского фронта с маршевой ротой был направлен на передовую.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Мать Иона Солтыса с портретом сына в руках

Боевое крещение Солтыс получил при форсировании реки Днестр в районе Рыбница-Резина. В первом же бою был ранен и попал в госпиталь в село Чешуены Резинского района. После лечения, продолжавшегося два месяца, направлен в 548-й стрелковый полк.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Памятная доска, установленная в советские времена молдавскими комсомольцами

Красноармеец Солтыс в бою 11 февраля 1945 года при прорыве обороны противника у населенного пункта Луизенталь на реке Бобер (ныне на территории Польши) одним из первых преодолел реку и огнем прикрывал форсирование реки ротой.

В этом бою наш земляк гранатами подавил пулеметный расчет противника. Однако другой пулемет, укрытый в дзоте, продолжал вести огонь. Солтыс, уже будучи раненым, собрал последние силы и закрыл амбразуру своим телом.

Ценою жизни он способствовал выполнению боевой задачи подразделением. Солтыс был похоронен на месте боев. Звание Героя Советского Союза Иону Сидоровичу Солтысу присвоено посмертно 10 апреля 1945 года за повторение подвига Александра Матросова.

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