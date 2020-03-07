Правительство России выделило средства на выплаты к 75-й годовщине Победы

В Кремле ранее пообещали, что выплаты получат все ветераны Великой Отечественной войны, имеющие гражданство России и получающие российскую пенсию.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Российское правительство одобрило выделение средств на выплаты к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Нынешний объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, единовременную выплату получат около миллиона человек. Участникам и инвалидам Великой Отечественной, их вдовам, бывшим малолетним узникам концлагерей предназначено по 75 тысяч рублей, труженикам тыла и бывшим взрослым узникам концлагерей - по 50 тысяч.

Указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы президент России Владимир Путин подписал в феврале 2020 года. В Кремле заявили, что выплаты получат все ветераны Великой Отечественной войны, имеющие гражданство России и получающие российскую пенсию, вне зависимости от страны проживания.

В Кишиневе проживает 90 непосредственных участников войны. Каждый год к 9 мая они получают от властей республики по 10 тысяч леев. Вдовы погибших на войне солдат и офицеров - по 5 тысяч леев.

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