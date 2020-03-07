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Правительство России выделило средства на выплаты к 75-й годовщине Победы

© Sputnik / Евгения Новоженина
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200307/29450379/veterany-vyplaty-.html

В Кремле ранее пообещали, что выплаты получат все ветераны Великой Отечественной войны, имеющие гражданство России и получающие российскую пенсию.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Российское правительство одобрило выделение средств на выплаты к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. 

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Геженко
© Sputnik / Alexandr Osmatesco
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Нынешний объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Как сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, единовременную выплату получат около миллиона человек. Участникам и инвалидам Великой Отечественной, их вдовам, бывшим малолетним узникам концлагерей предназначено по 75 тысяч рублей, труженикам тыла и бывшим взрослым узникам концлагерей - по 50 тысяч.

Указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы президент России Владимир Путин подписал в феврале 2020 года. В Кремле заявили, что выплаты получат все ветераны Великой Отечественной войны, имеющие гражданство России и получающие российскую пенсию, вне зависимости от страны проживания.

В Кишиневе проживает 90 непосредственных участников войны. Каждый год к 9 мая они получают от властей республики по 10 тысяч леев. Вдовы погибших на войне солдат и офицеров - по 5 тысяч леев.

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