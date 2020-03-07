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Ясско-Кишинёвская операция

Уникальные кадры: в Москве покажут, как Молдавию освобождали от фашистов

© Sputnik / Ольга Ландер
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200307/29451994/nikalnye-kadry-v-moskve-pokazhut-kak-moldaviyu-osvobozhdali-ot-fashistov.html

В кинотеатре "Поклонка"при Музее Победы в Москве продемонстрируют документально-исторический фильм об организации и проведении Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Фильм об освобождении Молдавии во время Великой Отечественной войны из фондов Министерства обороны впервые покажут в Москве, в Музее Победы. Показ документальной картины состоится в рамках военно-исторического проекта "День Армии".

Перед началом просмотра выступит старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Фесенко. Зрители услышат рассказ об истории проведения военной операции и смогут задать вопросы.
Салют в Москве в честь 75-летия освобождения Молдовы от фашистских захватчиков
© Ruptly
Праздничный салют в Москве в честь 75-летия освобождения Молдавии - видео

Ясско-Кишиневская наступательная операция началась с форсирования Днестра в районе села Шерпень в августе 1944-го года.

В ходе наступления была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдова, а союзник Германии, Румыния, была выведена из войны.

Проект "День Армии" был запущен Музеем Победы и Министерством обороны Российской Федерации и приурочен к 75-летию Великой Победы. В рамках проекта в кинотеатре "Поклонка" до 9 мая 2020 года каждую субботу проходят бесплатные показы военного художественного и документального кино.

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Теги:
фильм, ВОВ, советская Молдавия, освобождение


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