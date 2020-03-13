В Тирасполе простились с ветераном ВОВ: 30 лет службы и вся жизнь - искусство

ТИРАСПОЛЬ, 12 мар – Sputnik. Михаил Васильевич Кислицкий треть своей жизни посвятил службе, и почти всю жизнь учебе и изобразительному искусству. Сегодня его проводили в последний путь. Всего через пару месяцев ему должно было исполнится 93 года.

Об оккупации

Полгода назад мы брали интервью у Михаила Васильевича. Помнится его дружелюбное отношение, хорошее и доброе чувство юмора, какое-то отеческое, теплое чувство к молодому поколению. Тогда он поделился воспоминаниями о страшных годах войны, большую часть из которых пробыл в оккупации, а остальные - освобождая свои родные края.

"Это страшные дни. Они запомнились на всю жизнь. Это горе. Пришли варвары, которые считают себя хозяевами на нашей земле. Зашли в дом, что понравилось, то взяли. Сказал не то слово, можешь сразу получить оплеуху, дубиной, прикладом, чем придется", - рассказывал тогда ветеран.

Михаил Васильевич говорил, что знал четыре языка - украинский, русский, чешский, молдавский, а во время оккупации нацистов изучил еще один – палочный.

"Физически страшно наказывали. Очень они любили так наказывать. Иду со своим товарищем, разговариваю на молдавском языке. Сзади румын ни с того, ни с сего палкой по спине – сначала друга, потом меня", - вспоминал он.

О фронте

На фронте гибло много командиров, специалистов разных мастей, разведчиков. Им необходима была замена. И Михаила, обратив внимание на то, что он смышленый, рисует и хорошо окончил семь классов образования, направили в военную школу обучаться топографической разведке.

"Меня не раз шутливо спрашивали: так ты служил или учился. Я 30 лет служил. Но все время учился. Правда, много заочно", - признавался он.

Об учебе и искусстве

И тут же начинал перечислять по памяти, где он за свою жизнь успел пройти обучение. После войны направили учиться в вечерней средней школе. Потом закончил артиллерийское училище в Одессе, затем полевую академию в Москве, географический факультет в Тирасполе и Университет народного творчества имени Крупской, отделение изобразительное искусства, в Москве.

"Четыре года у знаменитого теперь художника Фойницкого обучался. Два раза в неделю встречались по вечерам в Доме культуры в Тирасполе, а в выходные рисовали на природе. Я всегда любил рисовать, с самого детства. И я вообще художник", - говорил Кислицкий.

Самая страшное – война, самая лучшая весть – Победа!

Многочисленные знания особенно пригодились ему в 68-ом году в Чехословакии, когда его отправили в качестве переговорщика в один из гарнизонов, где проходили стычки. Когда уладил проблему и шел обратно, вспомнил историю, как в 45-ом такого же, как он, парламентера расстреляли в спину. Но Михаилу повезло – все обошлось.

Вспоминая свой военный путь, признавался, что самое страшное он пережил, конечно, в Великую Отечественную.

"В любой момент тебя могли лишить жизни. Я осознавал это, но не менее ощущал ответственность и шел без всякого разговора. Как и многие другие", - замечал Михаил Васильевич.

А о весте Победы вспоминал, как одну из самых радостных в жизни.

"На территории военного городка началась стрельба. Никто не понял, что происходит. И вдруг стали отовсюду кричать: война закончилась, Победа! Этот день мы так долго ждали. От этого было и радостно, и грустно", - рассказывал ветеран.

Грустно, что Михаил Васильевич покинул этот мир. Но радостно, что он прожил такую яркую, интересную, большую и героическую жизнь, оставив добрую память о себе как о человеке, который вместе сотоварищами выковывал Победу для мира на земле, оставив потомкам столь ценные воспоминания тех лет и еще - свое художественное наследие.