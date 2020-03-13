В Тирасполе простились с ветераном ВОВ: 30 лет службы и вся жизнь - искусство

ТИРАСПОЛЬ, 12 мар – Sputnik. Михаил Васильевич Кислицкий треть своей жизни посвятил службе, и почти всю жизнь учебе и изобразительному искусству. Сегодня его проводили в последний путь. Всего через пару месяцев ему должно было исполнится 93 года.
Об оккупации
"Это страшные дни. Они запомнились на всю жизнь. Это горе. Пришли варвары, которые считают себя хозяевами на нашей земле. Зашли в дом, что понравилось, то взяли. Сказал не то слово, можешь сразу получить оплеуху, дубиной, прикладом, чем придется", - рассказывал тогда ветеран.
Михаил Васильевич говорил, что знал четыре языка - украинский, русский, чешский, молдавский, а во время оккупации нацистов изучил еще один – палочный.
"Физически страшно наказывали. Очень они любили так наказывать. Иду со своим товарищем, разговариваю на молдавском языке. Сзади румын ни с того, ни с сего палкой по спине – сначала друга, потом меня", - вспоминал он.
О фронте
На фронте гибло много командиров, специалистов разных мастей, разведчиков. Им необходима была замена. И Михаила, обратив внимание на то, что он смышленый, рисует и хорошо окончил семь классов образования, направили в военную школу обучаться топографической разведке.
"Меня не раз шутливо спрашивали: так ты служил или учился. Я 30 лет служил. Но все время учился. Правда, много заочно", - признавался он.
Об учебе и искусстве
"Четыре года у знаменитого теперь художника Фойницкого обучался. Два раза в неделю встречались по вечерам в Доме культуры в Тирасполе, а в выходные рисовали на природе. Я всегда любил рисовать, с самого детства. И я вообще художник", - говорил Кислицкий.
Самая страшное – война, самая лучшая весть – Победа!
Вспоминая свой военный путь, признавался, что самое страшное он пережил, конечно, в Великую Отечественную.
"В любой момент тебя могли лишить жизни. Я осознавал это, но не менее ощущал ответственность и шел без всякого разговора. Как и многие другие", - замечал Михаил Васильевич.
А о весте Победы вспоминал, как одну из самых радостных в жизни.
"На территории военного городка началась стрельба. Никто не понял, что происходит. И вдруг стали отовсюду кричать: война закончилась, Победа! Этот день мы так долго ждали. От этого было и радостно, и грустно", - рассказывал ветеран.
Грустно, что Михаил Васильевич покинул этот мир. Но радостно, что он прожил такую яркую, интересную, большую и героическую жизнь, оставив добрую память о себе как о человеке, который вместе сотоварищами выковывал Победу для мира на земле, оставив потомкам столь ценные воспоминания тех лет и еще - свое художественное наследие.