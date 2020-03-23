Вопреки коронавирусу: где готовят в Приднестровье фото к Бессмертному полку

В Приднестровье бесплатно занимаются реставрацией фотографий участников Великой Отечественной войны для акции "Бессмертный полк" всего две организации.

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – Sputnik. Из-за угрозы коронавируса и введения чрезвычайного положения одна организация приостановила прием заявок на реставрацию фотографий участников Великой Отечественной войны для акции "Бессмертный полк", однако другая продолжает еще эту работу. Всего в регионе их две, что занимаются бесплатным оформлением старых военных фотографий.

"В связи с ситуацией по введению карантина и чрезвычайного положения приходит мало людей. Но мы пока трудимся в прежнем режиме. Наши ребята-активисты отвозят готовые портреты пенсионерам на дом, чтобы им не пришлось ходить за ними самим", - рассказала корреспонденту Sputnik пресс-секретарь партии "Обновление" Инна Крамаренко.

Исполнительный директор Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра Игорь Белобородов пояснил, что из-за угрозы коронавируса подопечные центра - молодежное движение "Звезда", временно приостанавливают изготовление фотопортретов для акции "Бессмертный полк".

Те фотографии, что были приняты по заявке ранее, выдадут после 5 апреля, когда предположительно должен быть снят режим чрезвычайной ситуации. А о возобновлении работы офиса молодежной организации граждан известят дополнительно.

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