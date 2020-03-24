Горячие бои Великой Отечественной: Каменку освобождали почти 7 дней

ТИРАСПОЛЬ, 24 мар – Sputnik. Во вторник, 24 марта отмечают 76-летие освобождения Красной армией Каменского района от немецко-фашистских захватчиков. И в этом году даже карантин не заставил забыть эту дату.

Вечная память

Несмотря на чрезвычайное положение, которое введено в Приднестровье в связи с распространением коронавируса, у Мемориала Славы в городском парке на небольшой митинг собрались люди, чтоб почтить память героев, павших за освобождение каменской земли, а также всех тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, и кто трудился в тылу войны. Их почтили минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника Неизвестному солдату.

Как сказал глава администрации Владимир Бычков, 24 марта 1944 года стал самым долгожданным и светлым днем для жителей Каменки и Каменского района. В этот день закончилась трагическая оккупация, которая длилась три года.

"Страшные условия немецко-румынского фашистского режима не сломили мужество, крепкий дух и непоколебимую веру каменчан. Мы с глубокой благодарностью вспоминаем всех, кто отстоял родную землю, низко склоняем головы в память о погибших земляках", - отметил он.

Не прошло и месяца

Война началась 22 июня 1944 года, а уже через месяц 23 июля 1944 года враг захватил Каменский район и почти три года он находился под немецко-румынской оккупацией.

"Почти за три года оккупанты разрушили шесть водяных мельниц, две машинно-тракторные станции, все фермы. Было вывезено в Румынию оборудование цехов бытового обслуживания, а также Каменского санатория", - рассказывают историки.

За это время более 1,5 тысячи человек было расстреляно, замучено, утоплено, 70 – угнано в немецкое рабство.

Почти неделя

Именно с Каменского района началось освобождение МССР, со вступления кавалерийского партизанского отряда "Советская Молдавия" под командованием Якова Мухина в село Окница 18 марта 1944 года. Уже на следующий день был освобожден Кузьмин.

Прорвавшись через заградительный огонь, 20 марта 1944 года советские партизаны вошли в районный центр Каменку. Но еще на протяжении четырех суток – до прихода танкового подразделения Красной Армии – отряд вместе с каменскими подпольщиками оборонял райцентр и железнодорожную станцию, отбивая многочисленные атаки противника.

24 марта 1944 года части Красной Армии вошли в Каменку, села Рашково и Катериновка. Каменский район был освобожден.

Восстановление

Несмотря на разрушения, которые принесли оккупанты, и трудности, связанные с восстановлением района, после освобождения весенний сев здесь был произведен на площади, составляющей более 80% к довоенной. Уже к июню 1944 года в селах появилась телефонная связь, были восстановлены все школы, шесть больниц и два маслосырзавода. В итоге район выполнил все обязательства перед государством и успешно прошел первый этап послевоенного возрождения.

В годы Великой Отечественной войны более семи тысяч уроженцев Каменского района ушли на фронт. С войны не вернулись 1542 фронтовика. Четыре уроженца Каменского района были удостоены звания Героя Советского Союза - Иван Коваль, Федор Жарчинский, Петр Вершигора и Ион Солтыс.

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