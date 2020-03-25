Правительство Молдовы утвердило модель медали к 75-летию Победы

В День Победы, 9 мая, медаль вручат ветеранам Второй мировой войны и лицам, приравненным к ее участникам.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Правительство Молдовы утвердило модель памятной медали к 75-летию Победы во Второй мировой войне. Соответствующее решение принято на очередном заседании кабинета министров в среду.

Ранее концепцию награды разработало министерство обороны Молдовы совместно с Геральдической комиссией при президенте республики.

Таким образом, медаль будет представлять собой золоченый круг диаметром 30 миллиметров. На аверсе медали изобразят памятник в честь освобождения Молдовы от фашистской оккупации. Рядом с ним будут стоять даты: 1945-2020.

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На реверсе медали разместят надпись на государственном языке – 75 DE ANI DE LA VICTORIA ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ("75 ЛЕТ ПОБЕДЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ"). Планку обтянут тканью из продольных полосок серого, белого и красного цветов.

© Photo : Правительство Молдовы Модель медали к 75-летию Победы

Как сообщает министерство обороны Молдовы, медаль вручат в день Победы ветеранам Второй мировой войны и лицам, приравненным к ее участникам. В общей сложности награду получат 450 человек. Государство полностью оплачивает расходы по изготовлению медали. Они составят 157,5 тысячи леев.

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