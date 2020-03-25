Сила слабых. Женщины Великой Отечественной войны

"Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы - девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней".
Юлия Друнина, старшина медицинской службы, санинструктор 1038-го самоходного артиллерийского полка 61-й армии 3-го Прибалтийского фронта, советская и русская поэтесса.
Эмансипация женщин в XX веке изменила вековые уклады и взаимоотношения полов. Но, пожалуй, не было в минувшем столетии ситуации, которая бы столь ярко высветила роль женщины в новом, самостоятельном свете, чем Великая Отечественная война. Ушедшие на фронт миллионы мужчин оставили в народном хозяйстве, казалось бы, невосполнимые бреши. Кто будет сеять, пахать, стоять у станков? Эту нелегкую ношу взвалили на себя женщины. И это помимо того, что на руках у них оставались дети, которых необходимо было кормить, одевать, воспитывать. А чего стоит великое и неоценимое женское ожидание, вера в то, что ее сын, муж, брат непременно вернется живым! Знаменитое стихотворение Константина Симонова "Жди меня" потому и заслужило всенародную любовь и невероятную популярность, что рассказывало о самой трудной женской работе – ждать.
25 марта 1942 года Постановлением Государственного Комитета Обороны в ряды РККА было призвано 100 тысяч женщин, которых направили в войска противовоздушной обороны на должности, преимущественно удаленные от передовой линии: телефонистки, связистки, номера прожекторных станций.
Только кому на войне может быть доподлинно известно, где сегодня будет проходить передовая, и где будет тыл… 23 августа 1942 года, в 8-километровую брешь, пробитую в обороне Сталинградского фронта, ринулись танки 14-го танкового корпуса генерала Витерсгейма. Казалось, на победном пути не осталось никого, кто мог бы их остановить. Но в Сталинград немецкие танки в жаркий августовский день не пробились. Путь им преградили три зенитных батареи 2-го дивизиона 1077-го зенитного полка. 37 зенитных пушек, приспособленных для стрельбы прежде всего по воздушным целям. За орудийными щитками – девушки-зенитчицы, для большинства из которых этот бой стал первым и последним. После попытки нахрапом взять батареи, немцы откатились, и, по заведенному в вермахте порядку, вызвали на подмогу авиацию. Самолеты утюжили артиллерийские позиции практически безнаказанно – все имеющиеся снаряды было приказано беречь для отражения танковой атаки. За день этого неравного боя танковый корпус Витерсгейма потерял 83 боевых машины. Но и потери зенитного полка оказались огромными. Все 37 пушек и большая часть личного состава погибли на боевых позициях…
Немало девичьих жизней легло на алтарь освобождения нашей страны от фашизма. В апреле 1944-го года в неравном бою у села Сэсены Каларашского района погибла радистка партизанского отряда "Журналист", уроженка Алтая, Валентина Максимова. Раненой, девушка попала в плен к фашистским карателям, которые заживо ее сожгли…
Защищая своих раненых, в августе 1944 года у города Тараклия погибла гвардии старший сержант, медсестра 64-го медико-санитарного батальона 59-й гвардейской стрелковой дивизии, Майя Серебряк.
В последнем бою, из автомата она уничтожила 12 вражеских солдат, но и сама погибла. Посмертно удостоена ордена Отечественной войны II степени.
При бомбардировке станции Дрокия погибла старший лейтенант медицинской службы, начальник приемно-сортировочного отделения хирургического полевого передвижного госпиталя № 5213 при 2-й танковой армии 2-го Украинского фронта Валентина Гагаева. История с увековечением ее имени на плитах мемориального комплекса в Дрокии до сих пор продолжается.
Война – не женское дело. Но советские женщины в годы Великой Отечественной войны – на фронте и в тылу, в полной мере доказали, что защищать Родину они могут наравне с мужчинами.
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