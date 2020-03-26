К 75-летию Великой Победы в Приднестровье стартовал конкурс творческих работ

Несмотря на введение чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, в регионе не забывают о славной годовщине.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар – Sputnik. В Приднестровье объявили о старте конкурса творческих работ "России верные сыны". Как рассказала корреспонденту Sputnik председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева, проводится он уже седьмой год подряд, и на сей раз посвящен 75-летию Великой Победы.

"Чтобы знали, чтобы помнили. Мы специально подобрали такие темы, чтобы сподвигнуть ребят прочитать много важной литературы, посвященной войне, в поисках информации для своего эссе, чтоб они хорошенько проанализировали то, что пережили их предки, и прониклись историей своей страны", - пояснила она.

По ее словам, организаторы уже ждут от ребят работ по нескольким темам. От учащихся 5-8 классов – "На войне взрослеют рано" - размышления о таких же мальчишках и девчонках, только прошедших страшные испытания на фронте и в тылу.

От старших школьников 9-11 классов и студентов - "Это нужно живым" – эссе для ребят с уже более зрелым взглядом на историю и возможно уже с большим опытом ее исследования. При этом воспоминания бабушек и дедушек только приветствуются, как и аргументированное высказывание собственного мнения, а также оригинальность изложения.

"И для малышей 3-7 лет, школьников 1-4 классов - конкурс рисунков "Мой день Победы". Что за праздник такой, что дети о нем знают? Их отношение и ощущение этого дня", - рассказала Кохтарева.

Работы будут приниматься вплоть до 6 июня. Финал конкурса и награждение призеров состоятся в День молодежи России 27 июня.

Конкурс Союз русских общин Приднестровья проводит при поддержке Представительства Россотрудничества и Посольства России в РМ, при участии Минобразования Приднестровья.

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