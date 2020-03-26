Впереди – государственная граница

В преддверии 75-й годовщины Победы и 76-й годовщины освобождения города Бельцы от фашисткой оккупации, публикуем главы из книги руководителя Русского историко-патриотического клуба Алексея Петровича "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти".

Издание будет представлено в мае 2020 года.

Весной 1944-го года советские войска вели наступление в сложных условиях распутицы. Военная теория того времени рекомендовала проводить масштабные боевые действия с использованием больших групп бронетехники, авиации и сухопутных войск в условиях сухого и твердого грунта. Так, осенью 1941-го одним из факторов замедления наступления вермахта под Москвой была осенняя распутица – бронетехника и пехота увязли в раскисших грунтовых дорогах. Но начавшаяся 5-го марта Уманско-Ботошанская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта еще раз показала – для советского солдата нет непреодолимых преград.

Из воспоминаний Маршала Советского Союза, командующего 2-м Украинским фронтом, И.С.Конева:

"История войн не знает более широкой по своим размахам и сложности в оперативном отношении операции, которая была бы осуществлена в условиях полного бездорожья и весеннего разлива рек. В моей памяти неизгладимы картины преодоления солдатами, офицерами и генералами непролазной липкой грязи. Я помню, с каким неимоверным трудом вытаскивали бойцы застрявшие по самые кузова автомобили, утонувшие по лафеты в грязи пушки, надсадно ревущие, облепленные черноземом танки. В то время главной силой была сила человеческая".

Пять лет назад, в 2015 году, в распоряжение Русского историко-патриотического клуба были переданы мемуары Почетного гражданина города Бельцы, участника освобождения Молдавии, Ивана Чарупина. Вот как вспоминает мартовские дни 1944-го года гвардии младший лейтенант Чарупин:

"…Переправившиеся на правый берег Днестра 15 и 57 мотострелковые бригады, передовые отряды армии, параллельными маршрутами устремились на Бельцы и к границе. Танковая армия Семена Богданова — "генерала вперед", как его называли — вступила на молдавскую землю.

24 марта 1944 года над северной Молдавией вставал удивительный день. На небе — ни облачка. Солнце прожигало последние космы долго висевшего над землей тумана. В этот день к молдавскому городу Бельцы прорвались передовые подразделения бригад Акимочкина и Шамардина. Беспечно почивавшие во Флорештах оккупанты спохватились, но уже было поздно. Впереди советские мотострелки, а позади… Пока они гадали, что и как, во Флорешты ворвалась танковая бригада полковника Абрамова. Теперь уже достоверно известно, что среди этих машин был танк № 720, навечно установленный в Бельцах.

© Photo : Поисковый отряд "Август" Танк Т-34. Город Бельцы

Между Флорештами и Бельцами происходили настоящие бега, гонки. 57-я мотострелковая бригада без боя прошла почти до западной окраины Бельц. Дальше пришлось пробиваться с боем. 15-я бригада обошла Бельцы с севера, с ходу выбила противника из Пырлицы и Реуцела и обеспечила беспрепятственное прохождение бригады Шамардина к Фалештам.

Масса железнодорожных эшелонов с техникой, оружием, с ранеными, с награбленным добром мирных жителей скопилась на станции Бельцы-Слободзея. Захватчики с пустыми руками с нашей земли не уходили. Это армия грабителей. Немцы увозили уголь, зерно, скот, сахар, чернозем — землю нашу — и… рабов. Теперь все эти эшелоны не могли тронуться с места, так как мотострелки Акимочкина заняли Реуцел и совместно с пехотинцами полковника Капралова перерезали железную дорогу. Выход к границе оказался блокированным.

На переднем крае и в ближайшем тылу гитлеровцы проявляли необычную бдительность — комар носа не подточит, птица не пролетит, мышь не прошмыгнет. Это создавало дополнительные трудности для нашей разведки.

В значительном удалении от фронта у фашиста брало верх сознание завоевателя, сверхчеловека. Тут уж самый сопливый фриц был не против по-господски поспать, по-барски порезвиться, по-хозяйски поесть. О, как они вели себя в нашем доме! На нашей земле, за нашими столами, куда залезли без приглашения, они с "блеском" демонстрировали свое "сверхчеловеческое" скотство, суперсвинство и экстрахамство. Поспать, к слову, любили без кальсон, в одних длинных трикотажных рубахах. Помню, наши танкисты впереди танков гнали этих голоштанников от Флорешт до Бельц.

От Днестра с нами действовали подразделения генерала Латышева, командира 78-го корпуса 52-й армии. Вот им-то приходилось больше ловить эту бескальсонную публику в длинных рубахах. Они-то очистили центр Бельц от гитлеровцев. Танкисты же были задействованы на "сортировке" вражеских эшелонов на станции Бельцы-Слободзея.

Весь день 25 марта и следующую ночь на станции все горело, трещало, выло, визжало и стонало. Живое старалось подальше уползти от этого светопреставления. Впервые там я увидел, как горит сахар. Много сахара — вагоны…

К утру 26 марта крупный узел дорог и важный стратегический пункт — город Бельцы — полностью был освобожден от противника. В тот же день 57-я мотострелковая бригада полковника Шамардина у села Скуляны достигла границы. И в тот же день Москва салютовала в честь этой выдающейся победы из 324 орудий. Приказом Верховного Главнокомандующего № 36 войскам, участвовавшим и отличившимся в этих боях, объявлялась благодарность и присваивались почетные наименования — Днестровские, Бельцкие, Прутские.

8 апреля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленное мужество в Уманско-Ботошанской операции все четыре бригады нашего корпуса были награждены орденами Красного Знамени. Представителям каждой бригады позже было присвоено звание "Почетный гражданин города Бельцы" — командиру 15-й мотострелковой бригады генерал-майору Акимочкину П. М., механику-водителю 107-й танковой бригады Герою Советского Союза старшине Макееву Б. В., начальнику штаба МБА 109-й танковой бригады подполковнику Дорохину А. Х. и мне, представителю 164-й танковой бригады".

Первым на улицы Бельц действительно ворвался танк Т-34, за рычагами которого сидел механик-водитель 307-го танкового батальона 107-й танковой бригады 2-й танковой армии 2-го Украинского фронта, старшина Борис Макеев.

© Photo : Музей истории города Бельцы Герой Советского Союза старшина Борис Макеев

Участие в боях по освобождению Молдавии для него было делом чести. Летом 1941-го года в составе 4-й танковой бригады он принимал участие в освободительном походе в Бессарабию. Здесь встретил первые дни войны, познал горечь отступления. Пройдя горнило Сталинграда, Макеев был направлен на Урал, где получил назначение на должность механика-водителя в экипаж командира роты Федора Донкова. От Курской дуги и до берегов Днестра прошел геройский экипаж под командованием Донкова. Несколько эпизодов боевого пути нашли свое отражение в печати.

В ходе сражения под Корсунь-Шевченковским нашим танкистам пришлось отражать атаку более чем 200 вражеских танков. Во время боя старшина Макеев получил ранение, а его боевая машина вышла из строя – был разбит каток. В гуще боя Макеев заметил горевшую рядом "тридцатьчетверку". Машина пылала, но катки остались невредимыми. Превозмогая боль, под огнем противника, рискуя погибнуть от взрыва боекомплекта в горящем танке, Макеев демонтировал исправный каток с погибшей машины, и переставил его на свою "тридцатьчетверку". В музее поисковых организаций Республики Молдова, среди предметов, найденных на местах сражений, есть и каток от разбитого танка. Сказать откровенно, в одиночку переместить этот металлический круг крайне сложно. А будучи раненым, под огнем противника, в разгар встречного боя… Действительно, нет предела мужеству и стойкости советского солдата!

26 марта 1944-го года рота капитана Донкова, в результате умелого обходного маневра, вышла в тыл засевшим в городе Бельцы немецко-румынским войскам. Огнем орудий и пулеметов они отрезали оккупантам пути к отступлению. После нескольких часов боя, понимая дальнейшую обреченность любого сопротивления, фашистские войска стали сдаваться.

Вечером того же дня весь Советский Союз с трепетом слушал голос великого диктора Юрия Левитана:

"ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Маршалу Советского Союза Коневу

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая стремительное наступление, несколько дней назад форсировали реку Днестр на участке протяжением 175 километров, овладели городом и важным железнодорожным узлом Бельцы и, развивая наступление, вышли на нашу государственную границу – реку Прут – на фронте протяжением в 85 километров.

В боях за форсирование Днестра, овладение городом и железнодорожным узлом Бельцы и за выход на государственную границу отличились войска генерал-лейтенанта Коротеева, генерал-лейтенанта Трофименко, генерал-лейтенанта Жмаченко, генерал-лейтенанта Манагарова, генерал-лейтенанта Галанина, танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Богданова, маршала бронетанковых войск Ротмистрова, генерал-лейтенанта танковых войск Кравченко, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Фомина, летчики генерал-полковника авиации Горюнова и саперы полковника Глезера, полковника Понимаша, полковника Малова, полковника Петрова.

© Sputnik / Великие танковые конструкторы. Кто на самом деле придумал танк Т-34

Сегодня, 26 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, форсировавшим реку Днестр и вышедшим на нашу государственную границу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях при форсировании Днестра, овладении Бельцами и выходе на государственную границу.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН"

Впервые Красная армия вышла на государственную границу. Впервые за освобождение молдавской земли прозвучал праздничный салют.

После освобождения Бельц старшина Макеев был госпитализирован. Именно по этой причине он не принял участие в страшном бою, в котором полностью погибла его танковая рота во главе с командиром, капитаном Донковым.

Выдержка из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза командиру роты Т-34 307-го танкового батальона 107-й танковой бригады 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии, капитану Федору Донкову:

"…Рота т.Донкова, продвигаясь с боями, достигла р.Днестр, и первой форсировав его, приступила к очищения Советской Молдавии от немецко-фашистской нечисти. Батальон имел задачу взять ж.д. станцию Перлица (железнодорожную станцию Пырлица, ныне Унгенского района Республики Молдова – прим.А.П.).

Страшная метель. Полное отсутствие всякой видимости. Т.Донков, не потеряв ни одной боевой машины в пути, без боя занял станцию. Таким образом. ж.дорога была перерезана и сообщение по ней было прекращено. На станции в панике бегущий противник оставил 2 танка "тигра", 2 "пантеры", 4 танка Т-4. В этот дерзкий боевой налет, при плохой видимости, ошеломив немцев так, что они не верили самим себе, и в продолжение целых суток являлись в штаб батальона, думая, что там свои. Таким внезапным был налет на ж.д.станцию. Станция имела очень важное стратегическое значение, как для нас, так и для противника. Наши резервы еще не подошли, а противник, подтянув большие силы, решил, во что бы то ни стало, взять станцию обратно. Тов.Донкову было приказано держаться до конца и на помощь не надеяться.

Окружив плотным кольцом станцию, противник начал осаду. В течении 2-х суток, не смыкая очей, экономя боеприпасы в танках, в полном окружении, тов.Донков вел бой, удерживая станцию за собой. Но вот кончились боеприпасы. Танки горят, но горстка храбрецов не сдается. "Русь, сдавайся" - зловеще каркают фрицы. Дружный залп из револьверов и пистолетов был достойным ответом фашистским прохвостам. "Ребята, за мной! За Родину! За Сталина! Вперед!" - прокричал охрипшим, но властным голосом тов.Донков и, перепрыгнув через каменный забор, размахивая пистолетом, устремился вперед. Прогремело жиденькое "Ура", за которым последовала яростная стрельба, крики, стоны…и все стихло.

Так погибли герои Отечественной войны – отважные танкисты, покрыв себя неувядаемой славой. Вместе с ними погиб капитан Донков Федор Трофимович".

Надо отдать должное человеку, столь литературно и эмоционально описавшему последний бой танковой роты у станции Пырлица. Не часто в наградных документах встречается такое подробное описание подвига.

13 сентября 1944 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР, капитану Федору Донкову и старшине Борису Макееву были присвоены звания Героя Советского Союза. Действительно, неисповедимы пути Господни, а на войне фронтовые дороги извиваются еще более запутанными путями. Фронтовая судьба развела двух неразлучных боевых товарищей, прошедших с боями тысячи километров. Одному она отвела геройскую и страшную гибель на молдавской земле, а второму позволила дойти до фашистской Германии. На подступах к Одеру Макеев был тяжело ранен и отправлен в тыл на лечение. День Победы встречал в госпитале.

Готовясь к 25-й годовщине освобождения города Бельцы от фашистских захватчиков, учащиеся и педагоги 12-й городской школы стали собирать информацию о событиях марта 1944 года. В ходе проведения исследовательской работы был собран богатый материал о танкистах 3-го и 16-го танковых корпусов 2-й танковой армии, принимавших участие в освобождении города. По итогам поисков, красные следопыты выдвинули инициативу установить в центре города боевую машину – танк Т-34. Идея получила поддержку городских и партийных властей, соответствующее ходатайство направили Министру обороны СССР, маршалу А.А.Гречко. 23-го февраля 1968 года, в 50-ю годовщину создания Красной армии, на постамент была водружена боевая машина - танк Т-34-85. Вскоре на борту белой краской нанесли цифры 720.

© Photo : Краеведческий интернет-альманах Balti Graphia Установка танка Т-34 на постамент в городе Бельцы

Эта нумерация расшифровывается в следующем порядке: 7 —принадлежность к 107-й гвардейской танковой бригаде, 2 — номер роты и 0 — танк командира роты. Так бельчане увековечили подвиг геройского экипажа капитана Федора Донкова и механика-водителя Бориса Макеева, первыми вошедших в город 26 марта 1944 года. Впоследствии на постаменте появилась надпись "Воинам-освободителям", учрежден почетный караул, который несли учащиеся городских школ, зажжен Вечный огонь. Решением Исполнительного комитета Бельцкого городского совета от 3 февраля 1972 года за номером 35 Борису Васильевичу Макееву было присвоено звание "Почетный житель города Бельцы".

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