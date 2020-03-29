Общий вклад в Победу: как жители села Чинешеуцы дали отпор врагу

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Настоящий раритет времен Второй Мировой войны стоит на открытой возвышенности при въезде в село Чинешеуцы Резинского района.
Это – боевой танк, который является центральной фигурой мемориала “Бессмертие”. Его “собрат” по фронтовому пути - аналогичный танк - установлен в Берлине на мемориале возле Бранденбургских ворот под номером “300”.
Не скупился никто
Обе боевые машины, одна - в Берлине, другая - в молдавских Чинешеуцах, были частью танковой колонны под названием “От трудящихся Советской Молдавии”. Колонна состояла из 21-го танка.
Средства на ее создание в 44-м году начали собирать жители Чинешеуц. В селе хорошо помнят эту страницу истории: почти каждая семья внесла лепту в общее дело победы. Как рассказала школьный библиотекарь Лидия Коваленко, клич по сбору средств кинули местные комсомольцы.
“Эта прекрасная инициатива была поддержана не только жителями Чинешеуц, но и жителями всего Резинского района, а потом и всей Молдавией. Только из нашего села 850 человек сделали свой финансовый вклад и собрали более 100 тысяч рублей”, - рассказала Коваленко.
Это вызывало интерес у противника, а местных жителей настораживало повышенное внимание к родному селу. Возможно, поэтому для них было важно проявить инициативу, и по-своему дать отпор врагу.
“Практически всей Молдовой было собрано 20 с половиной миллионов рублей. Продано 411 голов скота. 400 тысяч пудов хлеба сдали молдавские крестьяне в фонд Красной Армии. То есть это была громадная акция”, - рассказал историк Борис Шаповалов.
Легендарный командир
Танковую колонну под названием “От трудящихся Советской Молдавии”, во время войны принимал Герой Советского Союза гвардии капитан Владимир Бочковский – уроженец Тирасполя.
“Бочковский знаменит тем, что за годы войны уничтожил 36 вражеских броневых единиц, сам пять раз горел в танке. Он закончил службу в ранге генерал-лейтенанта танковых войск Советского Союза”, - рассказал Шаповалов.
“Я хорошо помню, как открывали мемориал. Я была ученицей 8-го класса, и мне была предоставлена честь встретить генерала Бочковского хлебом и солью. Он приехал, чтобы поблагодарить людей за героизм и прекрасную инициативу по сбору средств”, - рассказала учитель местной школы Мариана Корчевой.
С тех пор каждый год в День Победы к мемориалу “Бессмертие” приходят люди, чтобы почтить память погибших и трудовой подвиг односельчан.
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