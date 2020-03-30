Генетическая память: в селе Стояновка хорошо помнят, как начиналась война

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Великая Отечественная война до сих пор напоминает о себе жителям села Стояновка Кантемирского района. 22 июня 1941 года пограничная застава, расположенная в населенном пункте первой на территории современной Молдовы вступила в ожесточенный бой с врагом.Только за первый день пограничники отразили 11 атак противника. А местные жители и в наши дни находят в земле предметы, напоминающие о кровопролитных сражениях.

Музей в Стояновке

Патроны, ленты, каски, винтовки до сих пор выталкивает на поверхность земля в селе Стояновка. Все находки времен Второй мировой войны местные жители несут музей. Иногда, прежде чем взять в руки посторонний предмет, вызывают саперов: снаряды могут взорваться. Так было и в прошлом году, когда нашли коробку пулеметной ленты.

"Из последних находок - коробка пулеметной ленты. Сама лента времен войны. Снаряды взорвали саперы. Мы пару осколков от тех снарядов вот принесли в музей", - рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника участка пограничной полиции Вячеслав Шведицкий.

В 2013 году после пожара в плавнях Прута было обнаружено 7 снарядов. Саперы выяснили, что изъять их нельзя, поэтому уничтожили на месте. Их осколки также стали экспонатами музея.

"В сельсовете объявили, что надо собирать трупы.."

О том, как начались ожесточенные бои на заставе Стояновка, помнят в каждой сельской семье. Директор местной гимназии Мария Кристенкова по рассказам отца вспоминает, что люди 22 июня на рассвете люди проснулись от сильного грохота. Сначала подумали, что идут учения. Но около шести утра по радио объявили, что началась война.

"Объявили, что нужно сначала срочно эвакуировать женщин и детей, а потом мужчины должны включиться в борьбу - защищать Родину. Папа рассказывал, что погрузили всех детей и женщин и отправили в село Хыртоп. И когда они ехали, возле них, буквально в метрах двух взорвалась бомба. Так получилось, что они отлетели в сторону. Счастливый случай спас их от смерти", - рассказала Кристенкова.

11 дней советские пограничники удерживали заставу в селе Стояновка. Трое из пограничников за проявленный героизм посмертно получили звание Героя Советского Союза. Местные жители помогали бойцам как могли. Женщины варили еду, мужчины отвозили ее на поле боя. Но удержать стратегический пункт не получилось. Местный житель Георгий Дмитриевич Арабаджи в те годы был восьмилетним ребенком. Он помнит, как его семья вернулась в село после того, как заставу отвоевал противник.

"Когда прошел фронт, мы вернулись. Через несколько дней, немцы зашли в село. Это я помню, было воскресенье. С утра шли три человека с мелом и на каждый забор рисовали знаки. Видимо где будут их солдаты, где будут их лошади, машины. В нашем дворе 5-6 солдат заселили", - рассказал очевидец событий.

Спустя время сельчанам пришлось выполнить еще одну работу: собирать трупы убитых людей.

"В сельсовете объявили, что у кого есть лошади и повозки должны пройтись по всем местам боевых действий собирать трупы и на краю села. Там у нас вырыли два больших рва шириной 2 метра и длиной 10. Туда свозили все трупы вне зависимости от того кем был умерший человек. Это делалось для того, чтобы болезни не распространились на всё население. И вот отец мой отец и все, кто имел телеги , повозки свозили туда трупы", - рассказала Кристенкова.

Кровопролитные бои возле Стояновки унесли жизни 600 советских солдат и 12 тысяч румынских. 24 июня старший лейтенант Александр Константинов вместе с бойцами отбил у врага железнодорожный мост через реку Прут. Не менее важную роль в тех событиях сыграл командир пулеметного отделения пятой пограничной заставы младший сержант Иван Бузыцков и младший сержант Василий Михалков.

Генетическая память

Героическая оборона заставы в Стояновке служит примером для поколений мальчишек, которые выросли уже в мирное время. Как вспоминает примар села Иван Барбаров, в его детстве ребята мечтали стать пограничниками. Они ходили в гости на заставу к военным, помогали им убираться на контрольной полосе, а пограничники, в свою очередь, приходили на подмогу во время сбора урожая.

"Если на день рождения кому-то из мальчишек подарят овчарку, это для нас было пределом счастья. Мы стремились быть похожими на пограничников. У нас действовал кружок "Юный друг пограничника". Там нас обучали, как разбирать автомат Калашникова, как правильно вести себя. Например, если ты нашел пуговицу не советского образца, значит, нарушитель прошёл границу, надо обязательно сообщить заставе", - рассказал примар села Стояновка.

В 2004 году, по случаю 60-тилетия освобождения Молдовы от фашистских захватчиков, пограничному пункту возле села Стояновка было присвоено звание "Застава трех Героев Советского Союза". Однако, в декабре 2011 года власти Молдовы отменили это распоряжение, оставив за заставой название "Стояновка». Но это решение не умаляет памяти местных жителей о жестких сражениях. В 2015-м году благодаря спонсорской поддержке и инициативе уроженцев Стояновки, в селе был открыт новый мемориальный комплекс "Трех Героев пограничников".

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