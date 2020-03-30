19:11 30 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD18.09
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Мемориал Воинской Славы. Рыбница.

К годовщине освобождения Рыбницы – об уникальном экспонате, творившем историю

© CC BY-SA 3.0 / Pericluss / Мемориал Воинской Славы
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (118)
58 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200330/29707550/k-godovschine-osvobozhdeniya-rybnits--ob-unikalnom-eksponate-tvorivshem-istoriyu.html

Эта реликвия, в том числе благодаря которой смогло свершиться великое событие – освобождение города, находится теперь в Рыбницком музее Боевой славы.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. Город Рыбница отмечает 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. За три года оккупации жертвами нацизма стали около восьми тысяч рыбничан, только в гетто, которое было создано в городе, были замучены более трех тысяч человек.

Жемчужина коллекции

Бессмертный полк в Приднестровье
© Sputnik / Irina Leahova
Вопреки коронавирусу: где готовят в Приднестровье фото к Бессмертному полку
В городе создан музей Боевой славы, в котором экспонаты времен Великой Отечественной занимают особое место. Музейной жемчужиной этой коллекции стала механическая печатная машинка "Olympia Progress", которая была произведена в Германии в 1940 году. И ее уникальность не столько в этом, сколько в том, что она послужила на благо освобождения Рыбницы от нацистов.

Как рассказала главный хранитель музейных фондов Рыбницкого музея Боевой славы Наталья Колесник, в марте 1944 года машинку использовали советские разведчики штаба II Украинского фронта – Надежда Герасимовна Козлова (Захарова) и Максим Ефимович Рыбак. "Рыжик" и "Путейца" –  такими были их агентурные клички. Они были заброшены на самолете в оккупированный немецко-румынскими захватчиками Рыбницкий район для сбора разведданных о численности войск противника и месте их сосредоточения.

"Так как Максим Рыбак был местным (родился в селе Бутучаны Рыбницкого района), он владел молдавским языком. Здесь разведчики установили связь с местными подпольщиками. Пережить пришлось многое. Фашисты под конец особенно зверствовали", - говорит она.

Об этом же в своих воспоминаниях делилась и сама Надежда Козлова.

"Обстановка осложнялась. Под ударами Красной Армии фашисты отступали. Оккупанты стремились вывезти награбленное, спасти свои шкуры. Мы получили приказ отойти за Днестр. К переправе было уже все готово, но в город вошли советские войска, и мы с Максимом получили новое задание", - вспоминала она.

Правдивая информация

Ясско-Кишинёвская операция.
© Sputnik / Израиль Озерский
Горячие бои Великой Отечественной: Каменку освобождали почти 7 дней
По словам Колесник, оккупанты старались дезинформировать людей о событиях на полях сражений, поэтому одной из главных задач подпольщиков был прием сообщений Совинформбюро и доведение этой информации до населения.

"Это было крайне важно, так как правдивая информация об освобождении населенных пунктов, районов поднимала боевой дух местного населения и усиливала решимость и волю продолжать сопротивление захватчикам", - отмечает она.

Печатная машинка до сих пор в рабочем состоянии. Только уже никому не доведется на ней печатать. Теперь она - реликвия, бесценная память об героическом подвиге и освобождении города от нацистской оккупации.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (118)

По теме

Общий вклад в Победу: как жители села Чинешеуцы дали отпор врагу
К 75-летию Великой Победы в Приднестровье стартовал конкурс творческих работ
Правительство Молдовы утвердило модель медали к 75-летию Победы
Теги:
Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, Великая Победа, освобождение, освобождение, экспонат, Рыбница, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пациент городской клинической больницы № 40 в Коммунарке смотрит в окно.
Главная больница по лечению коронавируса в России: вид снаружи и изнутри
Как российские военные дезинфицируют пансионаты в Италии
Как российские военные дезинфицируют пансионаты в Италии - видео
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться