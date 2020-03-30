К годовщине освобождения Рыбницы – об уникальном экспонате, творившем историю

Эта реликвия, в том числе благодаря которой смогло свершиться великое событие – освобождение города, находится теперь в Рыбницком музее Боевой славы.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. Город Рыбница отмечает 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. За три года оккупации жертвами нацизма стали около восьми тысяч рыбничан, только в гетто, которое было создано в городе, были замучены более трех тысяч человек.

Жемчужина коллекции

В городе создан музей Боевой славы, в котором экспонаты времен Великой Отечественной занимают особое место. Музейной жемчужиной этой коллекции стала механическая печатная машинка "Olympia Progress", которая была произведена в Германии в 1940 году. И ее уникальность не столько в этом, сколько в том, что она послужила на благо освобождения Рыбницы от нацистов.

Как рассказала главный хранитель музейных фондов Рыбницкого музея Боевой славы Наталья Колесник, в марте 1944 года машинку использовали советские разведчики штаба II Украинского фронта – Надежда Герасимовна Козлова (Захарова) и Максим Ефимович Рыбак. "Рыжик" и "Путейца" – такими были их агентурные клички. Они были заброшены на самолете в оккупированный немецко-румынскими захватчиками Рыбницкий район для сбора разведданных о численности войск противника и месте их сосредоточения.

"Так как Максим Рыбак был местным (родился в селе Бутучаны Рыбницкого района), он владел молдавским языком. Здесь разведчики установили связь с местными подпольщиками. Пережить пришлось многое. Фашисты под конец особенно зверствовали", - говорит она.

Об этом же в своих воспоминаниях делилась и сама Надежда Козлова.

"Обстановка осложнялась. Под ударами Красной Армии фашисты отступали. Оккупанты стремились вывезти награбленное, спасти свои шкуры. Мы получили приказ отойти за Днестр. К переправе было уже все готово, но в город вошли советские войска, и мы с Максимом получили новое задание", - вспоминала она.

Правдивая информация

По словам Колесник, оккупанты старались дезинформировать людей о событиях на полях сражений, поэтому одной из главных задач подпольщиков был прием сообщений Совинформбюро и доведение этой информации до населения.

"Это было крайне важно, так как правдивая информация об освобождении населенных пунктов, районов поднимала боевой дух местного населения и усиливала решимость и волю продолжать сопротивление захватчикам", - отмечает она.

Печатная машинка до сих пор в рабочем состоянии. Только уже никому не доведется на ней печатать. Теперь она - реликвия, бесценная память об героическом подвиге и освобождении города от нацистской оккупации.

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