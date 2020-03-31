Медаль "За отвагу" и подвиг сапера Котовича

Есть такая поговорка: сапер ошибается только один раз. На войне не бывает "легкой" работы, всем достается сполна. У саперов доля особая – они первыми наступают, снимая вражеские мины и проделывая проходы в заграждениях, и последними отступают, минируя местность перед противником. Сапер встречается со смертью особой, хитро замаскированной. Любое неверное движение - и второго шанса больше не будет.

Лето 1944 года, Молдавия, Шерпенский плацдарм. Советские войска удерживают небольшие участки земли на берегу Днестра, не давая противнику вот уже на протяжении более, чем трех месяцев сбросить себя в воду. Идут бои местного значения. Солдаты и офицеры Красной армии, удерживающие плацдарм, еще не знают о том, что уже идет подготовка к стратегической наступательной операции, которая войдет в историю как Ясско-Кишиневская. Штабам нужны сведения о численности вражеских войск. Самую точную информацию могут поведать только "языки" - взятые в плен солдаты и офицеры действующих на плацдарме частей Вермахта.

24 июля 1944 года в лесном массиве между селами Шерпены и Спея в поиск пошла дивизионная разведка 295-й стрелковой дивизии.

Выписка из журнала боевых действий 295-й стрелковой дивизии за 24.07.1944:

"С 15.00 24.07.1944 от 1038 СП (стрелкового полка) и 352 ОРР (отдельной разведывательной роты) …действовала силовая разведка с задачей захвата контрольного пленного. Состав группы 51 человек. Руководил группой старший лейтенант Рыжков.

По общему сигналу группа с 3-х направлений при поддержке арт.-минометного огня броском ворвалась в траншеи противника, забросав гранатами, взяла 2-х в плен. В траншеях противника осталось до 60 солдат убитых, разбито 2 станковых пулемета, захвачены 2 автомата и 2 гранатомета".

Сухой язык документа не мог отразить всего того, что происходило тогда в лесу у Спеи. При свете дня, на глазах у противника, наши разведчики должны были преодолеть участок нейтрального пространства, насквозь простреливаемый вражеским огнем, завязать бой и при этом взять и довести живыми пленных "языков". К сожалению, в кратком штабном документе не обозначены и потери, понесенные в ходе этой разведки.

В марте 2010 года в ходе первой в истории независимой Молдовы экспедиции по поиску неучтенных воинских захоронений поисковики Русского историко-патриотического клуба и клуба "Поиск" (впоследствии - поисковый отряд "Август") обнаружили большое воинское захоронение советских воинов. В воронке, размером в пять квадратных метров, были обнаружены останки 18-ти солдат Красной армии. Среди оружия, снаряжения, личных вещей удалось найти и два наиценнейших для поисковиков предметов, позволяющих установить имена погибших солдат: "смертный медальон" - личный опознавательный знак в виде эбонитовой капсулы, в которой хранилась бумажка с данными о военнослужащем, и медаль "За отвагу".

© Photo : А. Петрович Медаль "За отвагу" рядового Котовича

Бумажку из медальона, к сожалению, прочесть не удалось – за шесть десятилетий в земле она практически полностью истлела. А вот с медалью повезло больше: на реверсе награды имелся номер, по которому можно было установить владельца. Через несколько дней стало известно, что одним из погибших воинов был сапер 588-го отдельного саперного батальона 295-й Херсонской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, рядовой Леонид Котович, уроженец Николаевской области. Медаль "За отвагу" он получил за бои по освобождению Украины. Впоследствии в архиве удалось отыскать и обстоятельства последнего боя сапера Котовича.

© Photo : А. Петрович Медаль "За отвагу" рядового Котовича

"Рядовой Котович первый по команде командира взвода бросился вперед и достиг вражеских траншей, где огнем автомата и гранатами уничтожил до 5 немцев, действуя решительно и бесстрашно. По выполнению задачи при отходе рядовой Котович был убит вражеским снайпером, в момент, когда он стал оказывать помощь раненому нашему офицеру". За свой последний бой на Шерпенском плацдарме Леонид Котович был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

© Photo : Электронный архив "Подвиг народа" Наградной лист на рядового Леонида Котовича

5 мая 2010 года у памятника воинам-освободителям села Спея с воинскими почестями и по православному обычаю земле предали останки погибших героев Красной армии.

© Photo : архив Русского историко-патриотического клуба Церемония захоронения останков советских воинов 5 мая 2010 года, село Спея Новоаненского района

Поисковикам удалось разыскать родных рядового Котовича – своей семьи он завести не успел, но были живы его племянники. Родные героя приняли решение оставить медаль "За отвагу" в Молдове, в стране, за освобождение которой отдал свою жизнь рядовой Леонид Котович.

Сегодня медаль "За отвагу" хранится в музее поисковых организаций Республики Молдова "Ратная слава". Рядом с ней на стенде – саперные ножницы, которыми наши бойцы проделывали проходы в колючей проволоке. Здесь посетители музея узнают о подвиге саперов Великой Отечественной войны и о последнем бое рядового Леонида Котовича.

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