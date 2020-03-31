Медаль "За отвагу" и подвиг сапера Котовича

Есть такая поговорка: сапер ошибается только один раз. На войне не бывает "легкой" работы, всем достается сполна. У саперов доля особая – они первыми наступают, снимая вражеские мины и проделывая проходы в заграждениях, и последними отступают, минируя местность перед противником. Сапер встречается со смертью особой, хитро замаскированной. Любое неверное движение - и второго шанса больше не будет.
24 июля 1944 года в лесном массиве между селами Шерпены и Спея в поиск пошла дивизионная разведка 295-й стрелковой дивизии.
Выписка из журнала боевых действий 295-й стрелковой дивизии за 24.07.1944:
"С 15.00 24.07.1944 от 1038 СП (стрелкового полка) и 352 ОРР (отдельной разведывательной роты) …действовала силовая разведка с задачей захвата контрольного пленного. Состав группы 51 человек. Руководил группой старший лейтенант Рыжков.
По общему сигналу группа с 3-х направлений при поддержке арт.-минометного огня броском ворвалась в траншеи противника, забросав гранатами, взяла 2-х в плен. В траншеях противника осталось до 60 солдат убитых, разбито 2 станковых пулемета, захвачены 2 автомата и 2 гранатомета".
В марте 2010 года в ходе первой в истории независимой Молдовы экспедиции по поиску неучтенных воинских захоронений поисковики Русского историко-патриотического клуба и клуба "Поиск" (впоследствии - поисковый отряд "Август") обнаружили большое воинское захоронение советских воинов. В воронке, размером в пять квадратных метров, были обнаружены останки 18-ти солдат Красной армии. Среди оружия, снаряжения, личных вещей удалось найти и два наиценнейших для поисковиков предметов, позволяющих установить имена погибших солдат: "смертный медальон" - личный опознавательный знак в виде эбонитовой капсулы, в которой хранилась бумажка с данными о военнослужащем, и медаль "За отвагу".
Бумажку из медальона, к сожалению, прочесть не удалось – за шесть десятилетий в земле она практически полностью истлела. А вот с медалью повезло больше: на реверсе награды имелся номер, по которому можно было установить владельца. Через несколько дней стало известно, что одним из погибших воинов был сапер 588-го отдельного саперного батальона 295-й Херсонской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, рядовой Леонид Котович, уроженец Николаевской области. Медаль "За отвагу" он получил за бои по освобождению Украины. Впоследствии в архиве удалось отыскать и обстоятельства последнего боя сапера Котовича.
"Рядовой Котович первый по команде командира взвода бросился вперед и достиг вражеских траншей, где огнем автомата и гранатами уничтожил до 5 немцев, действуя решительно и бесстрашно. По выполнению задачи при отходе рядовой Котович был убит вражеским снайпером, в момент, когда он стал оказывать помощь раненому нашему офицеру". За свой последний бой на Шерпенском плацдарме Леонид Котович был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.
5 мая 2010 года у памятника воинам-освободителям села Спея с воинскими почестями и по православному обычаю земле предали останки погибших героев Красной армии.
Поисковикам удалось разыскать родных рядового Котовича – своей семьи он завести не успел, но были живы его племянники. Родные героя приняли решение оставить медаль "За отвагу" в Молдове, в стране, за освобождение которой отдал свою жизнь рядовой Леонид Котович.
Сегодня медаль "За отвагу" хранится в музее поисковых организаций Республики Молдова "Ратная слава". Рядом с ней на стенде – саперные ножницы, которыми наши бойцы проделывали проходы в колючей проволоке. Здесь посетители музея узнают о подвиге саперов Великой Отечественной войны и о последнем бое рядового Леонида Котовича.
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