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Ветераны.

Акция "Позвони ветерану": справились в Великую Отечественную, и сейчас сможем

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Приднестровские Волонтеры Победы запустили акцию "Позвони ветерану". Активисты звонили бывшим воинам ВОВ, которые живут в разных городах и районах Левобережья.

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр – Sputnik. Общественное движение "Волонтеры Победы. Приднестровье" приостановило проведение массовых мероприятий и посещение ветеранов Великой Отечественной войны в связи с введением чрезвычайного положения в регионе. Но активисты не прекратили свою работу и нашли другой способ позаботиться о героях былых сражений. Во время акции "Позвони ветерану" они смогли поговорить по телефону с 60 воинами той страшной войны.

"Ветераны с оптимизмом и благодарностью восприняли наши звонки. У нас была цель их подбодрить, но они сами заряжали нас своим жизнелюбием", – рассказал координатор Волонтеров Победы в Приднестровье Евгений Назаренко.

Выстояли тогда, и сейчас выстоим

По его словам, у всех собеседников было понимание происходящего, что необходимо соблюдать меры защиты от вируса.

Бессмертный полк в Приднестровье
© Sputnik / Irina Leahova
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Что поражало - их потрясающая стойкость перед любой опасностью, будь то война с нацизмом или с вирусом. И это в таком преклонном возрасте!

"Спасибо за звонок! Не думайте, что мы отчаиваемся. Мы все понимаем. Самое главное – не слушать тех, кто говорит плохо, паникует. Продукты есть, лекарства тоже. Как было в гражданскую войну тяжело, как было тяжело после, как было тяжело в Отечественную, но мы смогли, выстояли, и сейчас справимся! Дай бог волонтерам здоровья, ваша работа самая достойная!", – вот такое маленькое резюме из слов ветерана Великой Отечественной Натальи Михайловны Курасовой из города Дубоссары.

Личное общение с героями

Волонтеры признаются, что посещения ветеранов всегда приятны, они для них стали уже дорогими людьми. Но из-за ситуации в регионе приходится переходить на общение по телефону.

Волонтеры Победы вручают ветерану Великой Отечественной войны написанные приднестровскими школьниками Письма Победы
© Sputnik / Irina Leahova
"Письма Победы" дошли до приднестровских ветеранов Великой Отечественной

"Я была рада пообщаться с ветеранами. Скучаю по ним. Привыкла ходить к ним, а тут эта ситуация... Но ветеранам, которым я позвонила, было очень приятно и такое внимание", – сказала волонтер Победы Ирина Жалоба.

Акция "Позвони ветерану", инициированная приднестровским отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", будет продолжена до окончания в Приднестровье чрезвычайного положения.

"Акция позволила оказать хотя бы моральную поддержку, подбодрить и, конечно же, еще раз пообщаться лично с настоящими героями. Вдвойне приятно, что ветераны с радостью идут на диалог и передают нам свою положительную энергетику", – подчеркнула волонтер Победы Екатерина Вудвуд.

Ребята приглашают в свои ряды новых товарищей, которым в столь сложный период борьбы с до конца неизведанным пока медициной заболеванием тоже хотелось бы поговорить с ветеранами, выразить благодарность, проявив тем самым заботу о тех, кто отстоял мир на земле.

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Теги:
ветеран, ветераны, Великая Победа, Великая Отечественная война, Приднестровье


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