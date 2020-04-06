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Онлайн-конкурс детских рисунков Я РИСУЮ ПОБЕДУ!.

В Молдове стартовал онлайн-конкурс детского творчества "Я рисую Победу!"

© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (120)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200406/29781986/v-moldove-startoval-onlayn-konkurs-detskikh-risunkov-ya-risuyu-pobedu.html

В преддверии знаменательного для всего мира 75-летия Великой Победы юные таланты могут сделать зримым свое видение праздника 9 мая.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Республике Молдова проводит онлайн-конкурс детских рисунков "Я рисую Победу!", посвящённый 75-летию триумфа в Великой Отечественной войне.

В честь этой важной даты дети из Молдовы в возрасте от 11 до 17 лет могут представить рисунок на одну из предложенных тем:
  • "Я помню. Я горжусь";
  • "Солдаты Великой Отечественной войны";
  • "Великая Победа в лицах";
  • Все для фронта, все для Победы!;
  • "Сражения и битвы в годы Великой Отечественной войны";
  • "Ясско-Кишиневская операция";
  • "Военная техника 1941-1945 годов";
  • "Символы Великой Победы";
  • "Награды";
  • "Eternitate" ("Вечность").

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и другие), в любой изобразительной технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и так далее).

Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Васнецов о фотоальбоме к 75-летию Великой Победы: колоссальная работа

Отсканированные или сфотографированные работы в электронном формате JPG принимаются до 6 мая 2020 года по адресу: moldova-rcnk@yandex.com.

Не позднее 25.05.2020 года компетентное жюри определит и объявит победителей и призеров конкурса. Лучшие работы будут опубликованы на сайте представительства Россотрудничества в Молдове и в социальных сетях учреждения. Победители конкурса получат от организатора дипломы и призы.

С подробным положением о конкурсе можно ознакомиться здесь

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (120)

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