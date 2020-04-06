В Молдове стартовал онлайн-конкурс детского творчества "Я рисую Победу!"

В преддверии знаменательного для всего мира 75-летия Великой Победы юные таланты могут сделать зримым свое видение праздника 9 мая.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Республике Молдова проводит онлайн-конкурс детских рисунков "Я рисую Победу!", посвящённый 75-летию триумфа в Великой Отечественной войне.

В честь этой важной даты дети из Молдовы в возрасте от 11 до 17 лет могут представить рисунок на одну из предложенных тем:

"Я помню. Я горжусь";

"Солдаты Великой Отечественной войны";

"Великая Победа в лицах";

Все для фронта, все для Победы!;

"Сражения и битвы в годы Великой Отечественной войны";

"Ясско-Кишиневская операция";

"Военная техника 1941-1945 годов";

"Символы Великой Победы";

"Награды";

"Eternitate" ("Вечность").

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и другие), в любой изобразительной технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и так далее).

Отсканированные или сфотографированные работы в электронном формате JPG принимаются до 6 мая 2020 года по адресу: moldova-rcnk@yandex.com.

Не позднее 25.05.2020 года компетентное жюри определит и объявит победителей и призеров конкурса. Лучшие работы будут опубликованы на сайте представительства Россотрудничества в Молдове и в социальных сетях учреждения. Победители конкурса получат от организатора дипломы и призы.

С подробным положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

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